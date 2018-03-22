Ak-Kim’den Dünya Su Günü Uyarısı

Atık suyu, bakterili suyu, deniz suyunu ve benzerlerini temizleyerek kullanılabilir su kaynağına dönüştüren ultrafiltrasyon membran modülü yatırımıyla; ileri teknoloji arıtma sektöründe dünyada sayılı üreticilerden Ak-Kim Kimya, 22 Mart Dünya Su Günü sebebiyle Türkiye’nin gelecekte yaşayabileceği olası su sorununa dikkat çekti.

Bugün 1 kilogram biftek için 15,5 ton, 1 hamburger için 2,4 ton, 1 bardak süt için 200 litre, 1 yumurta için 135 litre ve 1 adet elma için 70 litre su tüketildiğini belirten Ak-Kim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, yapılan araştırmalara göre su sıkıntısının gelecek 20-25 yıl içerisinde dünyanın birçok yerinde krize dönüşeceğini söyledi.

Dünyada 2030’da su ihtiyacının yaklaşık yüzde 50 oranında artması beklendiğini kaydeden Kipri, "Yakın gelecekte tatlı su kaynaklarının tükenmekte olması nedeniyle bu su sorunlarının ülkeler arasında gerginliğe yol açacağı ve hatta insanların göç etmesiyle sonuçlanacağı tahmin ediliyor. Maalesef genel kanının aksine de Türkiye su zengini bir ülke değil. Nüfus artışı, şehir hayatına yönelim, sanayileşme ve mevcut havzaların nüfusa oranla yetersiz kalması nedenleriyle önümüzdeki 25 yıl içinde Türkiye’nin ihtiyaç duyacağı su miktarının, bugünkü su tüketiminin üç katı olacağı varsayılıyor. Dünya Kaynaklar Enstitüsü’nün raporuna göre Türkiye, 2040 yılında su kıtlığı çekecek 40 ülke arasında 27'nci sırada yer alıyor. Suyun verimli kullanımı, atık suyun geri kazanımı ve deniz suyundan tatlı su üretimi gitgide daha önemli hale geliyor. Su yoksa hayat da yok" dedi.