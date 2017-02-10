Türkiye’nin önemli kimya şirketlerinden AK-Kim 2014-2015 döneminde çevre için yaptığı yatırımları aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Şirket tarafından yayınlanan '2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, 500’den fazla kimyasal ürün üretilen tesislerin yıllık üretim kapasitesi 600 bin tonun üzerinde bulunuyor. Bilim ve teknolojinin yakından takip edildiği Ak-Kim Ar-Ge laboratuvarında 2014 yılında 45 yeni ürün, 2015 yılında ise 39 yeni ürün geliştirildi. Ak-Kim’in teknolojik gelişimindeki bu başarı sürdürülebilirlikte de paralel gelişim gösterdi. 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan dönemde 6 milyon 540 bin liralık çevre ve arıtma yatırımı yapan Ak-Kim, 2014’ten 2015’e kadar su tüketimini yüzde 29 azaltmayı başardı.

Kağıt ve plastikler geri dönüşüme gidiyor

Aynı dönemde elektrik tüketimini de yüzde 5 aşağı çeken Ak-Kim, kontamine atıkları ise yüzde 13 aşağı çektiği belirtilirken, geri dönüşüme gönderilen kağıt ve plastik ambalajların oranı da her yıl arttı. 2014 yılında dönüşüme gönderme oranı yüzde 44 iken, bu oran bir sonraki yıl yüzde 48’e yükseldi. Şirketin Yalova ve Çerkezköy üretim tesislerinden çıkan ve arıtılan su miktarı ise yıllık 442 bin 850 metreküpe ulaştı.

Türkiye ortalamasının iki katı kadın çalışan

Çevre konusundaki sürdürülebilirlik başarısını insan kaynaklarında da gösterdiği bildirilen Ak-Kim’de kadın çalışan oranı Türkiye ortalamasının iki katı olan yüzde 21 civarında bulunduğu, çalışanlarına 6 bin 684 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi. 2014 yılından 2015 yılına kadar bu eğitimlerde yüzde 47 artış sağladığı açıklanırken, 2014 yılından 2015 yılına kadar teknik eğitimlerde yüzde 32, kişisel gelişim eğitimlerinde yüzde 95 artış sağladığı, en iyi işyeri projesi, fikir atölyesi, performans yönetim sistemi ve çalışanları ödüllendirme uygulamaları ile insan kaynaklarının verimli kullanılması sağlandığı kaydedildi.

