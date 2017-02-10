Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Ak-Kim'in 2014-2015 yılı sürdürebilirlik raporunu yayınladı

Ak-Kim'in 2014-2015 yılı sürdürebilirlik raporunu yayınladı

Türkiye’nin önemli kimya şirketlerinden Ak-Kim, 500’den fazla kimyasal madde üretmesine rağmen doğaya en dost şirketlerden biri olmayı başardığını açıkladı.


10 Şubat 2017 11:57

Türkiye’nin önemli kimya şirketlerinden AK-Kim 2014-2015 döneminde çevre için yaptığı yatırımları aralıksız sürdürdüğünü açıkladı. Şirket tarafından yayınlanan '2014-2015 Sürdürülebilirlik Raporu'na göre, 500’den fazla kimyasal ürün üretilen tesislerin yıllık üretim kapasitesi 600 bin tonun üzerinde bulunuyor. Bilim ve teknolojinin yakından takip edildiği Ak-Kim Ar-Ge laboratuvarında 2014 yılında 45 yeni ürün, 2015 yılında ise 39 yeni ürün geliştirildi. Ak-Kim’in teknolojik gelişimindeki bu başarı sürdürülebilirlikte de paralel gelişim gösterdi. 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan dönemde 6 milyon 540 bin liralık çevre ve arıtma yatırımı yapan Ak-Kim, 2014’ten 2015’e kadar su tüketimini yüzde 29 azaltmayı başardı.

Kağıt ve plastikler geri dönüşüme gidiyor

Aynı dönemde elektrik tüketimini de yüzde 5 aşağı çeken Ak-Kim, kontamine atıkları ise yüzde 13 aşağı çektiği belirtilirken, geri dönüşüme gönderilen kağıt ve plastik ambalajların oranı da her yıl arttı. 2014 yılında dönüşüme gönderme oranı yüzde 44 iken, bu oran bir sonraki yıl yüzde 48’e yükseldi. Şirketin Yalova ve Çerkezköy üretim tesislerinden çıkan ve arıtılan su miktarı ise yıllık 442 bin 850 metreküpe ulaştı.

Türkiye ortalamasının iki katı kadın çalışan

Çevre konusundaki sürdürülebilirlik başarısını insan kaynaklarında da gösterdiği bildirilen Ak-Kim’de kadın çalışan oranı Türkiye ortalamasının iki katı olan yüzde 21 civarında bulunduğu, çalışanlarına 6 bin 684 saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdiği bildirildi. 2014 yılından 2015 yılına kadar bu eğitimlerde yüzde 47 artış sağladığı açıklanırken, 2014 yılından 2015 yılına kadar teknik eğitimlerde yüzde 32, kişisel gelişim eğitimlerinde yüzde 95 artış sağladığı, en iyi işyeri projesi, fikir atölyesi, performans yönetim sistemi ve çalışanları ödüllendirme uygulamaları ile insan kaynaklarının verimli kullanılması sağlandığı kaydedildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 6°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!