AK Parti’nin 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 21-23 Ekim tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, kampa başbakan olarak ilk kez katılacak. Kampta terörle mücadele başta olmak üzere mini anayasa paketi ve yaşanan son gelişmeler ele alınacak. Ayrıca partililerin talep ve görüşleri değerlendirilerek, istişarelerde bulunulacak. Kampa Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri, partinin kuruluşundan bugüne görev alan isimler aileleriyle birlikte katılacak.

Enise Yapar