AK Parti 40 ilin analizini çıkardı

AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu 12 başkan yardımcısı, hafta başında yaptığı toplantılarının ardından tekrar bölgelerine giderek çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara belediye başkanlarından beklentilerini, görmek istedikleri isimleri soran başkan yardımcıları, bu zamana kadar yaklaşık 40 ilin analizini çıkardı. Her hafta yaklaşık 100 vatandaşla görüşen başkan yardımcıları, görevlendirildikleri bölgelerde tanınmamak için tebdili kıyafetlerle dolaşıyorlar. AK Parti kurmayları tebdili kıyafetle ilgili, “Başkan yardımcılarımız bulunduğu illerde tanınıyorlar. Bu nedenle halkın tanımayacağı illere ve ilçelere görevlendirildiler. Vatandaşlar şüphelenmesin diye başkan yardımcılarımız takım elbiseyle ve kravatla gezmiyorlar. Daha günlük ve spor kıyafetlerle halkın arasına karışıyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Diğer taraftan AK Parti yönetimi önümüzdeki ay teşkilatı eğitime alacak. Eğitimlerde her bölgenin yapısal özellikleri ve ihtiyaç duyulan hizmetleri konusunda bilgi verilecek.