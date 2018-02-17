AK Parti 6. Olağan Ankara İl Kongresi hazırlıkları tamamlandı

AK Parti 6. Olağan Ankara İl Kongresi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın katılımıyla yarın saat 14.00'te başlayacak. Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek kongreyle ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yamalı, "Bu salondan Ankaralı hemşehrilerimizle birlikte Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı'nda destanlar yazan kahraman Mehmetçiklerimizi de selamlayacağız. Şehitlerimizi rahmetle anacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı sunacağız. Ankara’da 25 ilçemizle bin 433 mahalli teşkilatlarımızla 11 bin sandıktaki sandık teşkilatlarımızla bu çabamıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Uzun bir kongre çalışması döneminden sonra bugünlere geldiklerini belirten Yamalı, 25 ilçenin kongresini gerçekleştirdiklerini ve büyük bir mutabakatla hazırlanan il yönetim kurulu çalışmalarını da bitirdiklerini ifade etti. Yamalı, şunları kaydetti:

"Bu büyük çalışmanın mutabakatın hukuki sonucunu yarın burada gerçekleştirip 19 Şubat’tan itibaren büyük bir hızla 2019 seçimlerine inşallah hazırlanacağız. Ankara da 700 bin üyemiz var. Bu üyelerin herkesin katkısıyla bu kutlu davanın yürüyüşüne devam edeceğiz. Bizim teşkilatlarımızda listelerimizde toplumun her kesimi temsil edilir. Listelerimizde mutlaka yüzde 30’u kadın ve yüzde 30’u genç olmak zorundadır. Kadınlar, gençler, engelliler çok büyük oranda temsil edilir. Salonda 10 bin kişi, dışarıda, 10 binlerce kişiyle kongreyi gerçekleştireceğiz. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız katılacaklar. Kongremizden önce dışarıda bir mitingimiz olacak. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız mitingi gerçekleştirecekler daha sonra salona gelecekler, salondaki çalışmayı bitireceğiz."

Yamalı, kongrede görme engelliler için betimleme, işitme engellilere işaret diliyle çalışmaların aktarılacağını ifade etti.

Farklı teknolojileri kullandıklarını söyleyen Yamalı, kongre salonunun tavanındaki 5 boyutlu ekranın salonun dört bir tarafında olduğunu, ortada ise oval ekran kullanıldığını kaydetti.

Yarın MHP’nin de aynı yerde farklı salonda bir toplantısının olacağının hatırlatılması üzerine Yamalı, "Gerekli önlemler alındı. Geçen hafta MHP İl Başkanıyla bir araya geldi. Programları nasıl yapacağımızı kararlaştırdık. Birbirimize destek vererek bu iki çalışmayı beraber yapacağız. Bu aynı zamanda bir süredir götürdüğümüz beraberliği ittifak ruhunu da güçlendirecek birarada çalışmaların yapılabileceğini yarın da göstermiş olacağız" açıklamasında bulundu.

Kongrenin gerçekleştirileceği salona Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafları asıldı.

Ayrıca salonda "Gazi Ankara’dan Afrin’deki yiğitlere birlerce selam" ve "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" afişleri yer alıyor.

Pelin Üzek Kılıç - Burak Altun

