AK Parti aday listesi belli oluyor, öğren 2018 | İşte İl İl AK Parti Milletvekili adayları listeleri

AK Parti aday listesi bugün belli oluyor... AK Parti aday listesi öğren ve il il AK Parti milletvekili adayları listesi ile ilgili detayların tamamına haberimizden ulaşabilirsiniz. MHP lideri Bahçeli'nin ''Erken seçime gidelim'' çıkışının ardından Türkiye, 24 Haziran günü hem Cumhurbaşkanı hem de milletvekili seçimleri için sandık başına gidiyor. Bu sırada partilerin milletvekili adayları belli oluyor. AK Parti, bugün 600 kişilik listenin YSK'ya teslim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ince eleyip sık dokuduğu liste belirleme çalışmalarının ardından gözler bugüne çevrildi. AK Parti aday listesi öğren ve il il AK Parti milletvekili adayları listesi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor...

AK Parti milletvekili aday listesi çalışmaları

MHP'nin günler öncesinden adayları açıklamasının ardından dün de CHP'nin milletvekili adayları sızdırılmıştı. İnce'nin listesinde yer alan adayların hiçbirinin olmaması CHP'yi fena halde karıştırmıştı. AK Parti'de ise bu işler bir hayli titiz bir şekilde yürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti milletvekili adaylarını belirlemek için günlerdir liste üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyordu. İhlas Medya Ankara Temsilci Yardımcısı Yücel Kayaoğlu'nun ''AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu'' imzalı gazetemizde yayımlanan habere göre; AK Parti, geçen günlerde tüm illerin seçim işleri başkanlarını toplantıya çağırmıştı. Toplantıya 81 ilden gelen il başkanlarının yanında kademe, kadın, gençlik, seçim işleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) başkanları da hazır bulunmuştu. Toplantıda değinilen konular ile ilgili bilgi veren Kayaoğlu, seçimlerde görevli olanlara, bir ay boyunca tüm mesailerinin adaylara ve seçim kampanyasına ayırmaları konusunda gerekli uyarılar yapıldığını aktardı.

AK Parti aday listesime 3 tedbir

Kayaoğlu, ''Aday listelerine üçlü koruma'' imzalı haberinde ise YSK’ya bugün verilecek aday listelerinin risklere karşı koruma altına alındığını paylaştı. Listelerin iki ayrı araçla, iki farklı güzergâh kullanılarak yola çıkacağı bilgisini aktaran Kayaoğlu, yolda yaşanabilecek risklere karşı listelerin saat 17.00’yi beklemeden, 15.00 civarında YSK’ya verileceğini bildirdi. Parti'nin üçünvü bir tedbir olarak da sabah saatlerinden itibaren YSK’da 81 ilin sadece ilk sıralarının dolu olduğu bir listeyi hazır bekleteceğini vurgulayan Kayaoğlu, belirlenen süre içinde 600 kişilik liste verilemezse, 81 adaylı ‘Tedbir listesi’ eksiklikler daha sonra tamamlanmak üzere YSK’ya teslim edilecek. Zira kiyasi partilerin, listelerdeki eksikleri 25 Mayıs’a kadar tamamlama imkânı var.