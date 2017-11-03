AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan açıklama yaptı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, 2 Kasım 2002 seçimleri ile birlikte Türkiye’de 15 yıldır iktidar olan AK Parti’nin milletin umudu olmaya devam ettiğini kaydetti.

AK Parti’nin iktidardaki 15. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Erdoğan, “Rabbim nice 15 yıllar nasip etsin inşallah. Ülkemizin 2002 yılı ile 2017 yılını kıyas etmek lazım. Bir umut olarak çıkan AK Parti ile milletimiz hizmetleri tanımaya başladı. 2002 yılında hatırlarsanız esnaflarımız yazarkasaları Başbakanların önüne atardı. Batırılan bankalar, iflas eden esnaflar vardı. Hortumlanan yüzlerce milyar dolar vardı. Ötekileştirilen adam yerine konmayan bir Türkiye vardı. Ama 15 yılda Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak artık yürümeyi bıraktı. Koşar adımlarla istikbale doğru giden, Cumhuriyetin 100’üncü yılına Ay Yıldızlı Bayrağı azimle dalgalandıracak olan bir Türkiye Cumhuriyeti var. 2002 yılında 119 milyar TL olan bütçemiz 2017 yılında tam 763 milyar TL oldu. Aziz milletimiz 6 kattan daha fazla bütçesini büyüten bir Türkiye’yi görüyor. 2002 yılında toplanan 100 Liralık verginin 86 Lirası vergiye gidiyordu. Bu gün 100 Liralık verginin 88 Lirası yatırıma gidiyor. 2002 yılında ki bütçemizin yüzde 43’ü faize giderken, bu gün bu rakam yüzde 9’a düşmüştür” dedi.

“Tefeciye giden paralar millete hizmet oldu”

Erdoğan, 15 yılda elde edilen başarının AK Parti’nin ve milletin başarısı olduğunun altını çizerek, “Bu başarı AK Parti’nin, milletinin başarısıdır. Tefeciye, faize giden paralar millete hizmet olmuştur. Okul olmuş, sağlık ocağı olmuş, yol olmuş, engelliye, garibana fukaraya hizmet olmuştur. 2002 yılında AK Parti ülkemize bir güneş gibi doğdu. İnşallah bizler daha nice 15 yıllar yaşayacağız. Değişimi kendi içerisinden başlatan bir AK Parti heyecanını vatandaşlarımız olumlu karşılıyor. Talepler, hizmetler değişti. Ama 15 yılda bir tek bu hizmetleri AK Parti’nin yapacağı değişmedi. Milletimizin hayır duasını arkamıza aldık. Milletimizle beraber yürüyoruz.

Aziz milletimizi dinlememiz lazım, milletin beklenti ve taleplerini göz ardı etmememiz lazım. Birde ülkeyi büyütmek lazım. Hamd olsun ülke büyürken, AK Parti’yi 2019’da ki yüzde 50 artı 1 seçim başarısına hazırlayarak daha güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Dünyanın her tarafındaki mazluma el uzatan, dosta güven veren bir ülke olmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye üzerinden hesap yapanlara en güzel cevabı vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın iradeli tutumları, AK Parti kadroları ile millete dönük hizmetlere devam edeceğiz. Türkiye’nin bu değişimine başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm milletimize bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ahmet Arslantaş