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AK Parti, anayasa taslak metnini MHP'ye iletti

AK Parti tarafından hazırlanan anayasa taslak metni MHP'ye iletildi.

AK Parti, anayasa taslak metnini MHPye iletti

15 Kasım 2016 10:54

AK Parti'nin anayasa değişikliğiyle ilgili hazırladığı taslak metin MHP'ye ulaştı. İki partinin 2 ya da 3'er üye vermesiyle bir komisyon oluşturulacak. Taslak üzerinde çalışma yapılacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AKP’nin anayasa hazırlık metni tarafımıza resmen iletilmiştir. Söz konusu metin üzerinde çalışmalarımızı kılı kırk yaran bir değerlendirme işle yapıyoruz. En kısa sürede Meclis getirmeyi düşünüyoruz bu süreçte CHP naz etmemeli kapıları kapatmamalıdır. Buyursunlar kafa kafaya el ele omuz omuza fiili açmazı giderelim. Milletimizin sorunlarına beraberce eğilelim." dedi

Etiketler: ak parti


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