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AK Parti anketleri rafa kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “manipülasyon yapıldığı” yönündeki uyarısından sonra parti yönetiminin, her ay yaptırdığı kamuoyu yoklamalarına son verdiği öğrenildi.

AK Parti anketleri rafa kaldırdı

04 Şubat 2018 08:24

AK Parti yönetimi, yıllardır her ay yaptırdığı düzenli kamuoyu yoklamalarını rafa kaldırdı. Parti yönetiminin bu kararında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Anketlere artık güvenmediği” yönündeki uyarısının etkili olduğunu belirtildi.

AK Parti kulislerinde bir süredir, özellikle belediye başkanlarının performansının ölçülmesi konusunda yaptırılan kamuoyu yoklamalarında “manipülasyon yapıldığı” iddiaları konuşuluyordu. Bazı illerde, belediye başkanlarının “Başarılı göründüğüne yönelik sonuçlar çıkarılması” konusunda anket firmaları ile anlaştığına yönelik yorumların yapıldığı parti kulislerinde, bu iddiaların Cumhurbaşkanın kulağına kadar gittiği belirtiliyor. Son olarak, hafta içinde kurmayları ile yaptığı toplantıda kamuoyu yoklamaları ile ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan’ın, “Anketlere artık güvenmiyorum artık. Bizi çok fazla manipüle ettiklerini düşünmeye başladım. Geçmişte bu çok oldu, halen de devam ediyor. Geçmişte yerel seçimlerle ilgili yapılan anketlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dediği öğrenildi.

3 AY ANKET YAPILMAYACAK

Erdoğan’ın bu değerlendirmelerinden sonra AK Parti yönetimi, üç ay süreyle kamuoyu yoklaması yapmama kararı aldı. AK Parti, uzun süredir üç ayrı firmaya her ay düzenli kamuoyu yaptırıyordu. AK Parti kurmayları kararının gerekçesini, “Zaten anket yaptıracak bir durum da yok. Her şey ortada. Seçimlere yakın devam edilir. Şu anda ihtiyaç yok. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da anket yapılmaması önerisine destek verdi” diye açıkladı.

SON ANKETTE ERDOĞAN’IN OYU YÜZDE 60

Bu arada, AK Parti’nin son yaptırdığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel oyunun yüzde 60’ın üzerinde çıktığı belirtildi. Özellikle Kudüs konusundaki gelişmelerden sonra Erdoğan’ın oyunun yükselme eğiliminin arttığı ifade edildi

Türkiye Gazetesi

Etiketler: ak parti, anket, erdoğan

 

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