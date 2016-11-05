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AK Parti Antakya ilçe başkanı Gülen istifa etti

Antakya AK Parti ilçe başkanı Emrullah Gülen istifa etti.

AK Parti Antakya ilçe başkanı Gülen istifa etti

05 Kasım 2016 19:02

Gülen yaptığı yazılı açıklamada, 5 Şubat 2012 tarihinden sürdürdüğü ilçe başkanlığı görevinden yönetimi ile birlikte istifa ettiğini belirtti.

Gülen açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bugüne kadar başkan olarak 1 yerel seçim, 1 Cumhurbaşkanlığı seçimi, 2 tane genel seçim geçirdim. Başkanlığını yaptığım ve oy grafiklerine bakıldığına oyunu artırmış bir ilçede ilçe başkanlığı yapmanın vermiş olduğu haklı gururu yaşamaktayım. Yol arkadaşlarımla birlikte görevimizi en iyi şekilde yürütmenin huzurunu yaşamaktayız. Biz insan olarak en iyisini yapmaya çalıştık. Bugüne kadar layıkıyla iş yapma ve insanlara yardımcı olma mücadelesini verdik. Bundan sonrada gücümüzün yettiği kadar milletimize hizmetkâr olma mücadelesinde olacağımızdan kimsenin tereddüdü olmasın. Her bitiş bitiş değil yeni bir başlangıçtır. Bundan sonrada reisimizin çizdiği yolda devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Genel Başkanımız ve Genel Merkezimizin doğrultusunda çalışmaya devam edeceğim. Hepinize en derin muhabbetlerimi sunuyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum". 

Etiketler: Emrullah Gülen, istifa


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