Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Gündem »
  • AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu! | İbrahim Ethem Taş kimdir, nereli, kaç yaşında?

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu! | İbrahim Ethem Taş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Antalya’da AK Parti'nin yapılan 6. Olağan İl Kongresi'nde, tek aday İbrahim Ethem Taş, yeni il başkanı oldu. Peki İbrahim Ethem Taş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar..

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu! | İbrahim Ethem Taş kimdir, nereli, kaç yaşında?

10 Mart 2018 21:47

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede 672 delegeden, 509'unun kullandığı oyun hepsi geçerli sayıldı. Tek listeyle gidilen seçimde avukat İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi bırakan Rıza Sümer ve yeni başkan İbrahim Ethem Taş'ın ellerini kaldırarak, salonu selamladı.

İbrahim Ethem Taş’ın listesinde; Abdullah Acar, Adnan Saraç, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Yılmaz, Atila Demirez, Ayhan Ateş, Berkant Yavluz, Betül Demirok, Bilal Akyol, Bilal Artan,Ebubekir Avşar, Eda Yaldız Çetinkaya, Emin Madenci, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Fazilet Demir, Fethullah Akçakoca, Filiz Kaplan, Gökhan Özcan, Hacer Okudan, Halil Oya, Hüseyin Okudan, İbrahim Yavuz, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kocabaş, Mehmet Sevim, Mehmet Uysal, Mesut Topçu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Mustafa Atılgan, Mustafa Çilingiroğlu, Sadık Polat, Seda Abca, Sema Aktaş, Şeyma Hayyar Türker, Talet Doğan, Tuğrul Pirimoğlu, Varol Astarcıoğlu, Yadigar Akça, Yasin Anzerli, Yılmaz Katı, Yusuf Mayıslar, Yüksel Yüce, Zekeriya Tonoğlu, Zihni Kilit yer aldı.

İl Disiplin Kurulu üyeleri; Kadir Sarıcalar, Durmuş Ali Ülkü, Yaşar Toru, Mustafa Vicir, Mehmet Bilgin'den oluştu.  

İbrahim Ethem Taş Kimdir?

Eskiden AK Parti Kepez İlçe Başkanlık görevini sürdüren İbrahim Ethem Taş 2018 yılında Antalya İl Başkanı olmuştur.

Avukat olan İbrahim Ethem Taş baba tarafından aslen Antalya Korkuteli İlçesi Yakaköy Köyü nüfusuna kayıtlıdır.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç