AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu! | İbrahim Ethem Taş kimdir, nereli, kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Antalya Spor Salonunda gerçekleştirilen kongrede 672 delegeden, 509'unun kullandığı oyun hepsi geçerli sayıldı. Tek listeyle gidilen seçimde avukat İbrahim Ethem Taş, AK Parti İl Başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevi bırakan Rıza Sümer ve yeni başkan İbrahim Ethem Taş'ın ellerini kaldırarak, salonu selamladı.

İbrahim Ethem Taş’ın listesinde; Abdullah Acar, Adnan Saraç, Ahmet Yıldız, Ali Bulut, Ali Yılmaz, Atila Demirez, Ayhan Ateş, Berkant Yavluz, Betül Demirok, Bilal Akyol, Bilal Artan,Ebubekir Avşar, Eda Yaldız Çetinkaya, Emin Madenci, Fatih Kabadayı, Fatma Ocak, Fazilet Demir, Fethullah Akçakoca, Filiz Kaplan, Gökhan Özcan, Hacer Okudan, Halil Oya, Hüseyin Okudan, İbrahim Yavuz, Kasım Birol Yılgın, Mahmut Boztepe, Mehmet Çetinkaya, Mehmet Kocabaş, Mehmet Sevim, Mehmet Uysal, Mesut Topçu, Muammer Ak, Mukadder Yılmaz, Mustafa Atılgan, Mustafa Çilingiroğlu, Sadık Polat, Seda Abca, Sema Aktaş, Şeyma Hayyar Türker, Talet Doğan, Tuğrul Pirimoğlu, Varol Astarcıoğlu, Yadigar Akça, Yasin Anzerli, Yılmaz Katı, Yusuf Mayıslar, Yüksel Yüce, Zekeriya Tonoğlu, Zihni Kilit yer aldı.

İl Disiplin Kurulu üyeleri; Kadir Sarıcalar, Durmuş Ali Ülkü, Yaşar Toru, Mustafa Vicir, Mehmet Bilgin'den oluştu.

İbrahim Ethem Taş Kimdir?

Eskiden AK Parti Kepez İlçe Başkanlık görevini sürdüren İbrahim Ethem Taş 2018 yılında Antalya İl Başkanı olmuştur.

Avukat olan İbrahim Ethem Taş baba tarafından aslen Antalya Korkuteli İlçesi Yakaköy Köyü nüfusuna kayıtlıdır.

