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AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dinçer Orkan, hazırladığı veda mektubu ile görevinden istifa etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı istifa etti

17 Kasım 2016 12:48

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dinçer Orkan, basın yayın kuruluşlarına yolladığı veda mektubu ile istifa etti. Başkan Orkan, bugün kadar istiklal ve istikbal için mücadele ettiğini söylediği mektubunda, "15 yıl önce Bismillah diyerek çıkılan bu kutlu yolda, gerek sandık sorumlusu, gerek okul sorumlusu, gerek ilçe başkan yardımcılığı, ilçe başkanlığı, il başkan yardımcılığı ve son dönemde il başkanlığı olarak teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış olmanın haklı gururunu yaşamaktayım. İlk günden bugüne milletin partisi AK Parti olarak, hamdolsun ki milletimize güvendik, istiklal ve istikbal için mücadele ettik. Her şey Türkiye için diyerek çıktığımız bu kutlu yolda, il başkanı olarak 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerini milletimiz ile, teşkilatlarımız ile omuz omuza aştık. Son olarak 15 Temmuz’daki hain darbe girişimini yine milli irade ruhu ile aşarak, ülkemizin üzerinde oynanmak istenen oyunların üstesinden geldik. Bu kutlu davadaki bayrak yarışında, benimle birlikte mücadele veren tüm teşkilatımıza sevgi ve saygı ile teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Orkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"En zor zamanlarda dahi, yanımda hissettiğim demokrasi aşığı milletimizin ve teşkilatımızın, ülkemizin zor zamanlarını aşmak için ne kadar mücadele ettiğini birçok kez gözlerimiz ile gördük. Gerek Gençlik Kollarımız gerek Kadın Kollarımız gerekse Ana Kademe olarak, karınca misali ateşe su taşıyarak, hak ve batıl savaşında safımızı belli ettik. AK Parti hiçbir zaman şahısların veya bir kesimin değil, her daim milletimizin partisi olmuştur. Bu bir bayrak yarışıdır ve inşallah şehrimizi daha iyi temsil edecek yeni başkanlarımıza görevimizi devreceğiz. Ben teşkilatımızdan ve vatandaşlarımızdan haklarını helal etmelerini isterim, varsa hakkım bu aziz millete sonuna kadar helal olsun. CHP ve MHP il başkanına ve ilçe başkanlarına da, samimiyetlerinden ve tutumlarından dolayı teşekkür ederim"

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: AK Parti Balıkesir İl Başkanı, Dinçer Orkan


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