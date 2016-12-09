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AK Parti Balıkesir İl Başkanlığına Hasan Demiraslan atandı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dinçer Orkan'ın istifası sonrası boşalan koltuğa genel merkez tarafından Hasan Demiraslan atandı.


09 Aralık 2016 13:55

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatında yeni bir dönem başladı. Boşalan il başkanlığına Balıkesir'in sevilen ismi ve siyaset içerisinde uzun yıllar aktif olan Av. Hasan Demiraslan atandı. AK Parti eski Gençlik Kolları İl Başkanı olan Demiraslan, AK Parti Genel Merkezi tarafından Balıkesir İl Başkanlığına atandı. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım ile de kısa bir görüşme yapan Demiraslan'ın önümüzdeki günlerde göreve başlayacağı öğrenildi.

Avukat Hasan Demiraslan kimdir?
1977'de Balıkesir'de doğan Hasan Demiraslan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ayrıca Halkla İlişkiler Bölümü'nü de okuyup mezun oldu. 2003 yılından itibaren Balıkesir'de serbest avukatlık yapan Hasan Demiraslan, 2003-2007 yılları arasında AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Daha sonra AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Avukat Hasan Demiraslan Türkiye Oğuz Boyları Konfederasyonu Genel Başkanlığı başta olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşunda aktif olarak görev aldı. 

Taşkın Sarıca

Etiketler: AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı, Hasan Demiraslan


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