AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Kızılgül görevinden istifa etti. Kızılgül yaptığı yazılı açıklamada, "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir erdemliler hareketi olan Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmış olmanın gururunu yaşamaktayım. Bizler AK Parti Kadın Kolları olarak, seçim olsun olmasın, bir çok eve ayak basmış olmanın, genç kızlarımız ile çay demleyip, nice büyüklerimiz ile kahve içmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu bir bayrak yarışıdır ve makamlar her zaman milletindir. Bizler bugün görevimizi yeni arkadaşlarımıza bırakırken, milletimizden ve partimizden gelecek olan her çağrı ile sokak sokak, mahalle mahalle gezmeye hazır olacağız. Başta 10 Ağustos, 7 Haziran, 1 Kasım ve 15 Temmuz olmak üzere yapmış olduğum görev süresinde yanımda olan tüm il ilçe kadın kolları teşkilatımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gençlik kollarımıza ve tabi ki, bizlere yol gösteren Ana Kademe teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Taşkın Sarıca