Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı istifa etti

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Kızılgül istifa etti.

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı istifa etti

18 Kasım 2016 18:54

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Kızılgül görevinden istifa etti. Kızılgül yaptığı yazılı açıklamada, "Anadolu'nun bağrından çıkmış bir erdemliler hareketi olan Adalet ve Kalkınma Partisi içinde, İl Kadın Kolları Başkanı olarak görev yapmış olmanın gururunu yaşamaktayım. Bizler AK Parti Kadın Kolları olarak, seçim olsun olmasın, bir çok eve ayak basmış olmanın, genç kızlarımız ile çay demleyip, nice büyüklerimiz ile kahve içmiş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu bir bayrak yarışıdır ve makamlar her zaman milletindir. Bizler bugün görevimizi yeni arkadaşlarımıza bırakırken, milletimizden ve partimizden gelecek olan her çağrı ile sokak sokak, mahalle mahalle gezmeye hazır olacağız. Başta 10 Ağustos, 7 Haziran, 1 Kasım ve 15 Temmuz olmak üzere yapmış olduğum görev süresinde yanımda olan tüm il ilçe kadın kolları teşkilatımıza, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Gençlik kollarımıza ve tabi ki, bizlere yol gösteren Ana Kademe teşkilatımıza teşekkürlerimi sunuyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Taşkın Sarıca 

Etiketler: AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkanı Gamze , istifa


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!