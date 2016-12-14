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AK Parti binasına silahla saldıran şüpheli yakalandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde, geçtiğimiz 23 Kasım gecesi AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenleyen şüpheli B.Z., polis ekiplerince yakalandı.

AK Parti binasına silahla saldıran şüpheli yakalandı

14 Aralık 2016 17:19

Eski İzmir Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Karabağlar ilçe teşkilat binasına, geçtiğimiz 23 Kasım günü saat 03.30 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs silahla 7 el ateş etti. Bina girişinde 3 polisin nöbet tuttuğu sırada yaşanan olayda, 7 kurşundan 4’ü cama isabet etti. Kurşunlardan 2’si kolonlara biri ise tabelaya denk geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri ise saldırı sonrası civardaki güvenlik kamera görüntülerini alarak geniş çaplı inceleme başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube, Terör Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma sonrası saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin B.Z. (30) olduğu belirlendi. Bugün sabaha karşı yapılan operasyon ile AK Parti Karabağlar ilçe binasına silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürülen B.Z. gözaltına alındı. PKK terör örgütü üyesi olduğu ileri sürülen B.Z.’nin sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi.

Etiketler: ak parti, İzmir, Karabağlar


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