Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, Osmanlıspor’u ağırladı. Mücadele Osmanlıspor’un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Maher’in kaleyi cepheden gören noktadan ceza sahası dışından sert vuruşunda kaleci Oğuzhan topu kornere çeldi.
13. dakikada savunmanın kaleciye pasında araya giren Diabate meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı. 0-1
22. dakikada Maher’in savunmanın arasına pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Diabate’nin vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
45+1. dakikada Enis’in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Engin’in sol çaprazdan ceza sahasına girerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
77. dakikada Umar Aminu’nun sağ kanattan ceza sahası içi son çizgiye inerek arka direğe ortasında Erdal’ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-3
KÜNYE
Stat: Kırklareli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Erdem Bayık xx, Süleyman Özay xx
Kırklarelispor: Oğuzhan x, Muhammed Uğur x, Celal x, Ahmet Devret x, Ahmet Şahbaz x (Barış dk. 82 ?), Soner x, Enis xx (Erdi dk. 85 ?), Nazif x, Engin xx, Anıl x, Sedat x (Serkan dk. 63 x)
Yedekler: Meriç, Salim, Zekeriya, Kubilay
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Osmanlıspor: Hakan xx, Lukasz Szukala xx, Aykut Demir xx, Tiago Pinto xx, Muhammed xx (Vrsajevic dk. 69 xx), Mehmet xx, Lawal xx, Erdal xxx, Umar Aminu xx (Rusescu dk. 83 xx), Adam Maher xx (Dzon Delarge dk. 64 x), Diabate xx
Yedekler: Ahmet Eyüp, Ramazan, Eycan, Furkan
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay
Goller: Diabate (dk. 13 ve 22) Erdal (dk. 77) (Osmanlıspor), Engin (dk. 45+1) (Kırklarelispor)