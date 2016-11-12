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AK Parti binasının önünde 7 el ateş etti

Bolu’da alkollü şahıs kentin en işlek caddesinde pompalı tüfekle havaya 7 el ateş ederken, tüfekten çıkan saçmalar AK Parti İl Başkanlığı binasına isabet etti.

AK Parti binasının önünde 7 el ateş etti

12 Kasım 2016 08:56

AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay partiye gelerek incelemelerde bulundu. Saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, olay saat 22:45’de İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan AK Parti İl Başkanlığı’nın önünde meydana geldi. Bir köy kooperatifinin başkanlığını yapan Mustafa Özdemir isimli tek kolu olmayan şahıs, 16 AVN 78 plakalı otomobilini caddeye park ettikten sonra aracında bulunan pompalı tüfekle aşağıya indi. Şahıs, tüfekle havaya 7 el ateş ederek bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı olayda Özdemir olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis bölgeyi güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede 7 adet boş fişek buldu. Olayda kullanan tüfeğe polis ekipleri tarafından el konuldu.

Olay sırasında pompalı tüfekten çıkan saçmalar AK Parti İl Başkanlığı binasının tabelasına ve camına isabet etti. Olay yerine AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve Merkez İlçe Başkanı Adil Esen gelerek polis ekiplerinden bildi aldılar. Parti binasının bir camının kırıldığı belirlendi.

“Saldırının partimizle alakası yok”
AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu partimize yapılan bir saldırı değildir. İçerde partililerimizde olabilirdi. Hepimizi Allah korudu. Şahsın alkollü olduğunu öğrendik. Polis ekipleri gerekli incelemeyi yapıyor” dedi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Etiketler: Adil Esen, ak parti, Nurettin Doğanay


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