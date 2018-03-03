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AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi oldu

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde, Ali Çiftçi delegelerin 113 oyunu alarak başkan seçildi.

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı Ali Çiftçi oldu

03 Mart 2018 20:14

AK Parti Çaldıran İlçe Başkanlığının 6. Olağan Kongresi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Katılımcıların konuşmalarının ardından divan heyeti oluşturuldu. AK Parti Genel Merkezinin Çaldıran İlçe Başkanlığına atamış olduğu Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Abdurrahman Çınar Ağaç’a sürpriz bir rakip olarak Ali Çiftçi çıktı. 178 delegenin oy kullandığı seçimde 1 oy geçersiz sayılırken Abdurrahman Çınar Ağaç 64 oy, sürpriz aday Ali Çiftçi 113 oy alarak Çaldıran İlçe Başkanı oldu.  

M. Emin Arvas

Etiketler: AK Parti Çaldıran İlçe Başkanı, Ali Çiftçi

 

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