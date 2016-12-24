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AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı

24 Aralık 2016 11:16
AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısına silahlı saldırı - Tıkla İzle

Olay, saat 21.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yeğeninin Akdere Mahallesi Güllüce Caddesi üzerinde önünü kesen uyuşturucu satıcıları ile kavga ettiğini öğrenen AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut (35), yeğenini kurtarmak için olay yerine gitti. Uyuşturucu satıcıları ile bir süre tartışan Bulut, yeğeni ile birlikte evine döndüğü sırada, araçla takip eden 4 kişinin açtığı ateş sonucunda ağır yaralandı. Bulut’un kanlar içinde yerde kaldığını gören saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak izlerini kaybettirdi.

Bulut’un yeğeni olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı tedavi edilmek üzere Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürdü. Bulut, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine saldırının gerçekleştiği yere gelen Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili delilleri topladı.

Bulut'un eniştesi ve yeğeni torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarıyla ilgili yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek, artık sokakta yürümeye korktuklarını, buna yetkililerden bir çözüm beklediklerini söyledi.
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için soruşturma başlattı.

CANER ÜNVER-ONUR EMRE DURAK 

Etiketler: ak parti, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Yılmaz Bulut


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