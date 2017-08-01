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AK Parti davayı 37 milletvekiliyle takip ediyor

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 37 milletvekiliyle Akıncı Üssü Davasını takip ettiklerini açıkladı.

AK Parti davayı 37 milletvekiliyle takip ediyor

01 Ağustos 2017 15:08

Akıncı Üssü Davası, Sincan Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki duruşma salonunda görülmeye devam ediyor. AK Parti, 37 milletvekiliyle davanın takibini sürdürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, vatana ihanet eden hainlerin tespit edilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Elitaş, bir gazetecinin, CHP sözcülerinin, idam cezası konusunda AK Parti’nin vatandaşa gerçekleri söylemediği yönünde iddiada bulunmasını hatırlatması üzerine, "Bizim dürüstlüğümüzün ölçüsünü Levent Gök’e bırakmamız doğru değil. Sayın Gök sorumlu bir siyasetçi olarak davranması gerektiği gibi davranmalıdır. Şu anda TBMM’nin gündeminde idamla ilgili durum söz konusu değil, idam anayasa değişikliği gerektiren bir konudur. Sayın Cumhurbaşkanı, ’Eğer 367 milletvekili idam konusunda anayasa değişikliği teklifini verir, Genel Kurulda da kabul edilirse ben onaylarım’ dedi. CHP’nin samimiyetle burada görüşünü açık ve net bir şekilde beyan etmesi gerekir. AK Parti ve MHP’nin toplam milletvekili sayısı 350’ye yakın ama bunun için CHP’nin desteği gerekir. Eğer, CHP samimi bir destekte bulunuyorsa ona göre değerlendirmeler yapılır" diye konuştu.


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