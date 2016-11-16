Atilla Önal, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevinden istifa ettiğini belirtti. Önal, 5 aydır AK Parti Defne İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, “Son 15 gündür sağlığımla ilgili sıkıntılarımın olduğunu hissediyordum. Ancak bugün öğle saatlerinde had safhaya ulaşarak şeker ve tansiyonumun çok yükseklerde olduğunu doktorlar teşhis etti. Yaklaşık 5 aydır başkanlığını yaptığım AK Parti Defne İlçe Başkanlığından sağlık sebeplerinden dolayı istifa ediyorum” dedi.

Adem Karagöz