Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AK Parti Defne İlçe Başkanı Önal istifa etti

AK Parti Defne İlçe Başkanı Önal istifa etti

Adalet ve Kalkınma Partisi Defne İlçe Başkanı Atilla Önal, partide bulunduğu görevinden istifa etti.

AK Parti Defne İlçe Başkanı Önal istifa etti

16 Kasım 2016 21:24

Atilla Önal, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık sorunları nedeniyle partisindeki görevinden istifa ettiğini belirtti. Önal, 5 aydır AK Parti Defne İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğünü ifade ederek, “Son 15 gündür sağlığımla ilgili sıkıntılarımın olduğunu hissediyordum. Ancak bugün öğle saatlerinde had safhaya ulaşarak şeker ve tansiyonumun çok yükseklerde olduğunu doktorlar teşhis etti. Yaklaşık 5 aydır başkanlığını yaptığım AK Parti Defne İlçe Başkanlığından sağlık sebeplerinden dolayı istifa ediyorum” dedi. 

Adem Karagöz

Etiketler: Adalet ve Kalkınma Partisi, Defne İlçe Başkanı Atilla Önal, istifa etti


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!