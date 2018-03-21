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AK Parti Diyarbakır yönetimi belirlendi

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yönetimi belirlendi.

AK Parti Diyarbakır yönetimi belirlendi

21 Mart 2018 16:30

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, cumartesi günü yapılan 6’ncı olağan kongresinin ardından ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı.

Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve partililerin katıldığı toplantıda yönetim ve görevler belirlendi. İl Başkanı Budak, kent ve kent halkına hizmet edebilmek için görev aldıklarını belirterek, herkesi kucaklayan bir yönetimle farklılık oluşturacaklarını ifade etti.

Makamı, vatandaşlara hizmet makamı olarak gördüklerini anlatan Budak, “Bu sorumluluk bilinci ile görevimizi yerine getirmeye gayret edeceğiz. Halkımıza daha iyi bir Diyarbakır oluşturmak için siyasi ayrım gözetmeksizin yapılması gereken ne varsa elimizden geleni yapacağız. Ben inanıyorum ki bu güzel de yönetim kuruluyla birçok zor işin üstesinden geleceğiz. Bu partiye mensup olan, AK Partili olmanın şuurunu taşıyan ve burada siyaset yapan her arkadaşımız da bu anlayışla hareket edecektir. Biz makamı bir imtiyaz makamı ve çıkar mevkii değil, aziz milletimize ve kıymetli Diyarbakırlı hemşerilerimize hizmet makamı olarak görmekteyiz. Yeni kurduğumuz yönetimimizle gece gündüz demeden çalışacağız. Yeni yönetimimiz şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, çalışmalarında kolaylıklar temenni ediyorum” dedi. 

 

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