AK Parti Enver Yılmaz’a sahip çıktı

Parti binasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Uğur Çelenk, son dönemde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ile ilgili spekülatif, art niyetli ve hayal ürünü olan haberler yapıldığını hatırlattı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Erol Kaya’nın talimatıyla bu basın açıklamasını yaptığını belirten Çelenk, “Son günlerde bazı yerel haber siteleri ile yaygın medyada Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz’ın görevinden istifa edeceği şeklindeki haberler tamamen hayal ürünü ve art niyetli olduğu gibi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır” diye konuştu.

Uğur Çelenk, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz, partimizin Kurucu İl Başkanı, Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatındaki en yakın çalışma arkadaşlarındandır. Öyle ki, Cumhurbaşkanımız, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, 30 Mart mahalli seçimleri öncesinde, Büyükşehir Belediye Başkanımız Enver Yılmaz’ı Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirmiş, Ordu Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Mesai arkadaşım Enver kardeşimi Ordu’ya emanet ediyorum’ ifadelerini kullanmıştır. Yerelde verilen mücadele sonrası Ordu ilimiz, 30 Mart mahalli seçimlerinde 20’de 20 yaparak Türkiye’de rekor oyla AK Parti’nin kalesi olmuştur. Seçimlerin ardından bu zamana kadar geçen 3,5 yılda Ordu ili, Ordu Büyükşehir Belediyesinin gerek kırsal alanda, gerekse ilçe merkezleri açısından gerçekleştirdiği hizmet ve yatırımlarla adeta şantiyeye dönmüştür. Ordu ilimiz, Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla belediyecilik alanında son 30 yılın en büyük hizmetini almaktadır. Ancak son dönemde ilginç ve enteresan olaylara şahit olmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Enver Yılmaz, sosyal medyada başlatılan, ardından sokak enformasyonu olarak devam ettirilen, bazı yerel ve yaygın medyanın içine dahil edildiği bir yıpratılma ve itibarsızlaştırma organizasyonu ile karşı karşıyadır. Gerek partimize gerekse Ordu’ya hiçbir katkısı olmayan bu kesimlerin ortaya attığı; Enver Yılmaz’ın görevinden istifa ettirileceğine yönelik iddia ve iftiralar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Belediyeden rant beklentileri olan ancak bu beklentilerine karşılık bulamayan bazı gruplar ile siyasi ikbal peşinde olan kesimlerin organize ettiği bilinen bu yanlış enformasyon geçmiş dönemlerde olduğu gibi mağlup ve yenik düşmeye mahkumdur. AK Parti'li gibi görünen ancak hiçbir zaman AK Parti dava şuuruna sahip olamayan bu grup ve isimler, AK Parti'ye hizmet etmek için değil aksine zarar vermek bir araya gelmiş kesimlerdir. Tamamen şahsi hırs ve menfaatperest düşüncelerle hareket eden ve bu düşüncelerine taraftar bulmaya çalışan zavallılara asla prim vermeyeceğiz. Çünkü AK Parti bir dava partisidir.”

Bu iddia, iftira ve algı operasyonunun içinde bazı AK Parti'lilerin de olduğunu belirten Uğur Çelenk, şöyle devam etti:

“Kendilerini AK Parti'li gibi göstererek, gerek sosyal medya aracılığıyla, gerekse medyayı kullanarak partimizin kurumsal kimliğine zarar veren kimse bu davanın bir neferi olamaz. Partimiz içinde nifak çıkması için uğraşanlar, hiçbir zaman bunu başaramadılar ve başaramayacaklardır. Bu kesimler bizim nasıl bir dava ahlakına sahibi olduğumuzu hiçbir zaman anlamadılar, anlayamayacaklar. Bizim davamızda sinsilik yoktur, arkadaşının kuyusunu kazmak yoktur. Bundan önce olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de bu tür enformasyonları organize edenleri ve nifak için pusuda yatanları sevindirmeyeceğiz. AK Parti içinde sorun çıksın diye el ovuşturanlara asla prim vermeyeceğimizi buradan açık ve net bir şekilde duyuruyorum. Bizler bu davanın birer neferi olarak, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde durmadan, yorulmadan hedefe koşuyoruz. Hedefimiz büyük Türkiye, güçlü Ordu’dur. Kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.”

Metin Akyürek