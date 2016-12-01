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AK Parti Erzurum İl Başkanı istifa etti

AK Parti Erzurum İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, görevinden istifa etti. Yeşilyurt, düzenlediği basın toplantısında "Ak davada asla mevki makam sahibi sevdalısı olmadık. Görevimizi değil manevi değerlerimizi ve davamızı üstün kılmaya çalıştık ve hain terör örgütleri FETÖ, PKK ve dış mihraklarla mücadelemize durmadan bıkmadan devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Erzurum İl Başkanı istifa etti

01 Aralık 2016 15:40

AK Parti İl binasında basın açıklaması yapan Yeşilyurt, hain terör örgütleri FETÖ, PKK ve dış mihraklarla mücadeleye devam edeceğini söyledi. 29 Kasım 2014 tarihinde yapılan 5’inci Olağan İl Kongresinde AK Parti İl Başkanlığına seçildiğini belirten Fatih Yeşilyurt, "18 Haziran 2014 tarihinde kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühü ile şahsıma tevdi edilen, akabinde 29 Kasım 2014 tarihinde yapılan 5’inci Olağan İl Kongresinde seçilmiş olduğum yaklaşık 30 aydır sürdürdüğüm AK Parti İl başkanlığı görevimi, önümüzdeki birkaç ay içerisinde yapılması planlanan 6'ncı Olağan Kongrede aday olmayı düşünmediğimden ve daha sağlıklı bir kongre süreci yürütülmesini mülahaza ederek bugün itibarı ile yönetim kurulu üyelerimizle birlikte aldığımız istifa kararını sizlerin huzurunda tüm kamuoyuna deklare ediyoruz. Almış olduğumuz bu kararın partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

"Ak davada asla mevki makam sahibi sevdalısı olmadık"
İl Başkanı Fatih Yeşilyurt, asla mevki makam sahibi sevdalısı olmadığını söyleyerek, "Görevimizi değil manevi değerlerimizi ve davamızı üstün kılmaya çalıştık. Makamla büyümeye değil nefsimizle küçülmeye çalıştık. Niyetimiz ve hedefimiz, devletimize ve milletimize elimizden geldiğince hizmet etmek oldu. 'Halka hizmeti Hakka hizmettir' prensibini kendimize şiar edindik. Bugün olduğu gibi yarın da bu duruşumuzu sergilemeye gayret edeceğiz. İl başkanlığı ve yöneticilikten ayrılıyoruz. Lakin AK Parti’nin birer neferi olarak davamızın her şartta hizmetkarı olmak ana felsefemizdir" ifadelerini kullandı.

"FETÖ, PKK ve dış mihraklarla mücadelemize durmadan devam edeceğiz"
Hain terör örgütleri FETÖ, PKK ve dış mihraklarla mücadeleye durmadan bıkmadan devam edeceklerini ifade eden Yeşilyurt, "Ülke olarak çok zor günler yaşadık. Hain terör örgütleri FETÖ, PKK ve dış mihraklarla mücadelemize durmadan bıkmadan devam edeceğiz. 15 Temmuz'da FETÖ tarafından planlanan hain darbe girişiminde kahramanlık destanı yazan bayrağı, imamı ve vakarıyla karşı koyan Başbakanımız Binali Yıldırım’ın 'Hakkın ve halkın gücü, tankın gücünü yendi' ifadesine katkı sağlayan Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davetini emir telakki eden 1 ay boyunca Milli İrade nöbetinde meydanlarda bizleri yalnız bırakamayan kahraman Erzurum evlatlarına minnettarız" şeklinde konuştu. 

Selçuk Kaya
 


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