AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz oldu

Parti binasında gerçekleşen toplantıda partinin çiçeği burnunda Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz'ın yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin,Ak Parti İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, partililer ve kadın üyeler yer aldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Fatma Şahin, kadınsız kalkınmanın olmayacağını vurgulayarak, "Tek kanatlı kuş uçamaz. Kalkınma hedefimizin ana damarı kadınlardır. En zor zamanlarımızda bile, FETÖ terör örgütünün yaptığı o karanlık gecede bile kadınların ezanına, vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıktığını ve nasıl meydanları doldurduğuna şahit olduk" dedi.

İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci ise Filiz Üzücü'ye çalışmaları nedeniyle teşekkür ederken, yeni Başkan Feray Yılmaz'a hayırlı olsun temennisinde bulundu. Özkeçeci, "Filiz başkanım ile beraber 3 yıl boyunca çalıştık. Allah kendisinden razı olsun. Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki gün önce Sudan’da idi. Meclise girişini izledik. Tekbirlerle karşılandı. Bugün İslam coğrafyasının ümidi sizlersiniz bu sırada oturanlardır. Rehavete düşmeden safları sıklaştırmamız lazım. Yeni başkanımıza da hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

“ Görevimin ağırlığının bilincindeyim“

Görevinin ilk gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Feray Yılmaz ise yeni görevinin ağırlığının bilincinde olduğunu belirterek, "Gaziantep İl Kadın kolları Başkanlığı görevini bana layık gördüler. Bu onurlu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Partim için toparlayıcı olmaya çalışacağım. Bundan sonraki süreçte daha da yoğun çalışmamız gerektiğinin bilincindeyim. Görevimin ağırlığının ve yoğunluğunun bilincindeyim. Kongre sürecimiz olacak ve kongre sürecinden sonra yeni yönetimimizi belirleyeceğiz. İyi bir yönetim oluşturmak için elimizden geleni yapacağız. Herkesten destek ve dua bekliyorum" diye konuştu.

Abdülkadir Güneş