Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » AK Parti Gençlik Kollarından Halep katliamına tepki

AK Parti Gençlik Kollarından Halep katliamına tepki

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan sivillere yönelik saldırıları, Cuma namazı çıkışında Tacettin Aslan Camii önünde protesto etti.

AK Parti Gençlik Kollarından Halep katliamına tepki

16 Aralık 2016 16:12

Halep'teki zulmün arttığını ve katliama dönüştüğünü belirten AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları İl Başkanı Mefail Ceyhan, yaptığı basın açıklamasında "Halep'te şuan insanlık katledilmektedir. Yaşayanlara nefes alma hakkının verilmediği, her gün yüzlerce sivilin katledildiği Halep'te bir insanlık suçu işlenmektedir. Halep bizimdir. Bu yüzden bizden olan Halep'i görmezden gelmemeliyiz, orada yaşanan zulme sessiz kalmamalıyız" dedi.

Başta Halep olmak üzere gözyaşının olduğu tüm bölgelerin kaderinin Batı ülkelerine bırakılmaması gerektiğini ifade eden Ceyhan, “Bizler her zaman mazlumlara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Ancak bu acıların paylaşılması gerektiği gerçeğini de her fırsatta dile getireceğiz. Dünyada yaşayan her milletten insanın eşit ve yaşamaya hakkı olduğunu söylemekten geri durmayacağız. Dünyadaki her bir bireyin yaşama hakkını ihlal etmek isteyen bu kirli zihniyete karşı duruşumuzu her zaman göstereceğiz. Birleşmiş Milletlere, terörizmi beslemekten geri durmayan Avrupa Birliğine, Zalim Esad'a desteğini açıktan yapan Rusya'ya ve İran'a tepkimizi her zaman en sert biçimde göstereceğiz. Bu ateşi körüklemeye çalışan ülkeleri kınıyor, buradan bir kez daha tüm dünyayı bu zulme sessiz kalmamaya davet ediyoruz” dedi. 

Gürkan Düzenli

Etiketler: AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları, Halep katliamına tepki


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç