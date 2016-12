Halep'teki zulmün arttığını ve katliama dönüştüğünü belirten AK Parti Çanakkale Gençlik Kolları İl Başkanı Mefail Ceyhan, yaptığı basın açıklamasında "Halep'te şuan insanlık katledilmektedir. Yaşayanlara nefes alma hakkının verilmediği, her gün yüzlerce sivilin katledildiği Halep'te bir insanlık suçu işlenmektedir. Halep bizimdir. Bu yüzden bizden olan Halep'i görmezden gelmemeliyiz, orada yaşanan zulme sessiz kalmamalıyız" dedi.

Başta Halep olmak üzere gözyaşının olduğu tüm bölgelerin kaderinin Batı ülkelerine bırakılmaması gerektiğini ifade eden Ceyhan, “Bizler her zaman mazlumlara sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Ancak bu acıların paylaşılması gerektiği gerçeğini de her fırsatta dile getireceğiz. Dünyada yaşayan her milletten insanın eşit ve yaşamaya hakkı olduğunu söylemekten geri durmayacağız. Dünyadaki her bir bireyin yaşama hakkını ihlal etmek isteyen bu kirli zihniyete karşı duruşumuzu her zaman göstereceğiz. Birleşmiş Milletlere, terörizmi beslemekten geri durmayan Avrupa Birliğine, Zalim Esad'a desteğini açıktan yapan Rusya'ya ve İran'a tepkimizi her zaman en sert biçimde göstereceğiz. Bu ateşi körüklemeye çalışan ülkeleri kınıyor, buradan bir kez daha tüm dünyayı bu zulme sessiz kalmamaya davet ediyoruz” dedi.

Gürkan Düzenli