AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen eski ve mevcut yönetimler istişare toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Kahramanmaraş ziyareti sonunda Avrupa ülkelerini eleştirerek, “Müttefik diye adlandırdığımız ülkelerinde müttefiklik noktasında nasıl müttefik olduklarını sorgulamak gerektiğini düşündüğümüz bir süreçten geçiyoruz” dedi.

Arsan Tesislerinde düzenlenen toplantı AK Parti İl Başkanı Ahmet Özdemir’in açılış konuşmasıyla başladı. Ardından alkışlar eşliğinde kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Avrupa ülkelerini ve müttefiklerin tutumunu eleştirdi. AK Parti’nin 14 yılda yaptığı başarıları anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, şunları kaydetti:

“AK Parti döneminde 14 yıllık icraatı hazmedemeyen içerdeki dışarıdaki hainler farklı yollarla bizim önümüzü kesmeye çalıştılar. Kimi zaman diplomatik kimi zaman ekonomik yollarla bugün olduğu gibi Türkiye’yi yalnızlaştırmaya çalıştılar. Dost diye bildiğimiz Avrupalı dostlarımız, onların samimi dostlar olmadıklarını bir kez daha burada izliyoruz. Müttefik diye adlandırdığımız ülkelerinde müttefiklik noktasında nasıl müttefik olduklarını sorgulamak gerektiğini düşündüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Bu millet 15 Temmuz'da onların çabalarını nasıl boşa çıkardıysa inanıyorum ki bundan sonraki, süreçte de biz millet olmaz özelliğimizi 15 Temmuz'daki millet olma özelliğimizi nasıl taşıdıysak o geceki hassasiyetimizi bugün taşıyabilirsek geleceğe taşıyabilirsek Allah'ın dışında hiçbir gücün bizi yenemeyeceğini bütün dünya bilmelidir. Partinin kurulduğu zamandan bu zaman kadar farklı şekilde önümüzü kesmeye çalıştılar. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın canını kast etmeye çalıştılar. Bütün bunlar aslında kalkınan gelişen Türkiye'nin önünü kesmeye çalışan kişiler olduğunu biliyoruz. Bugün ki liderler bu zaman kadar dünya beşten büyüktür diyemediyse bunu bu zaman kadara sadece Recep Tayyip Erdoğan gösterdi ve one minute demek suretiyle birilerine bugüne kadar alışkanlıklara son verdiyse, işte bunlar Türkiye’nin çalışmasını büyümesinin engellemeye yönelik faaliyetlerdir. Şuanda yol kesme, engelleme çalışmaları devam etmektedir. Allah ülkemiz üzerinden kurucu genele başkanımız ve şu anki genel başkanımız üzerinde ve partimiz üzerinde, milletimiz üzerinde, hesap yapmaya çalışanların hesaplarını boşa çıkarması için dua ediyoruz. Bu ülke için bu bayrak bu vatan için hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimizi cenabı hak cennetinde, peygamber efendimize komşu eylesin. Bu ülke için çarpışan yurt içi yurt dışında çalışan bütün güvenlik güçlerimize rahmet eylesin. 15 Temmuz gecesini unutmayacağız unutturmayacağız” dedi.

Muhammet Özer