İlçe Başkanlığı hizmet binası açılışına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Ataş’ın yanı sıra Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Teşkilat Başkanı Şadi Pirci, Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş’a ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, yeni hizmet binasının Dalaman’a hayırlı olmasını diledi.

Muğla ve ilçelerinde çeşitli ziyaretler yaptığını aktaran Genel Başkan Yardımcısı Ataş, “Dalaman, Muğla’mızın önemli bir ilçesi, bugünde ilçe binamızın açılışını yapıyoruz. İnanıyorum ki bugün burada toplanan bu kalabalık ve Dalaman’lı çok kıymetli kardeşlerimiz bu akşam ki heyecanı 2019’a taşıyıp, Dalaman’a AK Partili bir Belediye kazandıracaklar diye ümit ediyorum. 14 yıllık iktidarımız bu ülkeye her alanda nasıl hizmetler yaptıysa, Dalaman’da da AK Partili Belediye hizmet yapacak. 2014’de çok küçük bir oy farkı ile kaybetmiştik. O kazayı düzeltmiş olacağız ve Ak Partili bir Belediye ile Dalaman’ı hizmet ile buluşturacağız” diye konuştu.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminde yaşanılanlara değinen Ataş, milletin göstermiş olduğu dirayete teşekkür ettiğini belirterek, “AK Parti'nin 14 yıllık iktidarını ve hizmetlerini alt edemeyen çevreler, demokratik yöntemler ile AK Parti'yi yenemeyince, demokratik olmayan yöntemler ile Ak Parti’nin ve Türkiye’nin önünü kesmeye gayret ettiler. Birçok denemenin ardından 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hain FETÖ terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde asker kılığına girmiş hainler tarafındalar. Hemen yanı başınızda Marmaris’te Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a suikast planını siz yaşadınız. Dalaman’dan havalanarak suikast planından kurtulan Başkomutanımız “Ben halkın arasına gidiyorum gelsinler ne yapacaklar ise orada yapsınlar” mesajını verdi. Başkomutanımızın milletimizi sel gibi sokaklara akıtmasının ardından, darbecilerin bu hain planlarını geri çevirmesini başarabilmiş bir millet olarak tarihe geçeceğiz” dedi.

Avrupa Parlamentosunun oylamasını eleştiren Ataş şunları kaydetti: “Dost dediğimiz Avrupa ülkeleri nasıl dost olduklarını geçtiğimiz günlerdeki oylama ile bir kez daha gösterdi. Müttefik dediğimiz ülkeler davranışları ile nasıl müttefik olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Bu ülkenin, bu milletin ve bu ülkenin vatandaşlarının Müslümanlardan başka dostu yoktur. Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. İnanıyoruz ki birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece aramızdaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak renk, dil, din farklılıklarını bir yana bırakarak bu vatanda aynı gemide yolculuk yapan insanlar olarak, müşterek taraflarımızı ön plana çıkardığımız sürece Allah’ın izni ile üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk yoktur. Hep birlikte yapılmak istenen ekonomik baskılara karşı duracağız. Allah Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlıklı uzun ömürler versin”.

Konuşmaların ardından ilçe binasının açılışı yapıldı.

Cihat Cura