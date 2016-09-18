Memleketi Bingöl’de bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Belediyesi tarafından Simani Mahallesi’nde yapılan Simani Gençlik Evi’nin açılış programına katıldı. Burada incelemelerde bulunduktan sonra kurdele kesimi öncesi konuşan Yılmaz, gençlere dönük her türlü çalışmayı desteklediklerini söyledi. Yılmaz, “Bir taraftan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup uygun ortamlarda sosyal aktiviteler yapmaları için çalışmalar yürütüyoruz, diğer taraftan eğitimle gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Yine gençlerimizin istihdamına yönelik çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Başbakanımız geçtiğimiz gün doğuda güneydoğuda yatırımların attırılması için buralarda daha çok üretim tesislerinin yapılması için yeni teşvik destek paketini ilan etti. Bundan sonra da inşallah gençlerimize dönük her türlü çalışmaya da destek olmaya devam edeceğiz. Burada görünen gençlik evi de bunun güzel bir örneğidir” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi ve ekibine teşekkür eden Yılmaz, şunları söyledi:

“Belediyecilik sadece altyapıyı, suyu, temizliği yapmakla olmuyor. Sosyal belediyecilik dediğimiz bir kavram var. Toplumun sosyal ihtiyaçlarını da belediyelerimizin karşılaması ve bu yönde çaba sarf etmesi bizim temel politikalarımızdan biridir. Yücel Bey ve ekibi de bu politikalara uygun işler yapıyorlar. Buradaki gençlik evi Kaleönü mahallemizin çok önemli bir ihtiyacını karşılayacak. Çocuklarımız, gençlerimiz güzel bir ortamda sosyalleşme imkanına sahip olacaklar. Ders çalışma, kitap okuma alışkanlıklarını daha da geliştirecekler. İnşallah mahallemizin güzelleşmesine, sosyal açıdan çok daha canlı hale gelmesine katkısı olacak. Mahalle sakinlerinin çok daha güzel bir ortamda yaşamaları için bundan sonra da elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.”

Programa AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Emniyet Müdürü Süleyman Pamuk, AK Parti Bingöl İl Başkanı Yılmaz Seven ve mahalle sakinleri katıldı.