AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kan, Şırnak’ta

AK Parti 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi’ne katılmak üzere Şırnak’a gelen Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan ve beraberindeki heyeti Şerafettin Elçi Havalimanı’nda parti yetkilileri karşıladı. Kan ve beraberindekiler daha sonra kongrenin yapılacağı Şırnak Gençlik Spor Merkezi’nde partililerce çiçeklerle karşılandı. Burada konuşan Kan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını getirdiğini söyledi. 2015’teki partilerinin Afyon’daki kampta Şırnak’ta fahri milletvekili olarak görevlendirildiğini anımsatan Kan, kent halkının sıcak ve samimi davranışlarından duyduğu memnuniyeti aktardı. Partilerinin kendileri açısından bir dava olduğunu bildiren Kan, “Benim için AK Parti bir dava demektir. Benim için kıyafet engeline takılmadan milleti temsil etme şerefine erebilmek demektir. Benim için AK Parti demek bizi biz yapan değerleri zenginleştirmesi, insanların ötekileştirilmemesi demektir. AK Parti demek, dünya mazlumların sesi olmak demektir. Bizim çok çalışkan bir genel başkan ve Cumhurbaşkanımız var. Sadece bizim haklarımız için değil tüm dünya mazlumlarının dertleri için dertlenen bunun için gecesini gündüzüne katan bir Cumhurbaşkanımız var. Milletine daha yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için çalışan bir liderimiz var. Bu nedenle biz çok çalışacağız ve ona layık birer partili olacağız. Biz biliyoruz ki 15 Temmuz'da İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de başka illerdeki kardeşlerimiz gibi Şırnak’taki kardeşlerimiz de dimdik durdu. Şırnak terörle mücadelede senelerdir dimdik durmuş, asla feragat etmemiş ve doğrunun yanında olmuştur. Zaten Şırnak’tan da başka bir şey beklenmezdi. 15 Temmuz gecesinde yaşlısıyla, genciyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Arabıyla, Çerkeziyle bu ülke toprakları için vatansever kardeşlerimiz vardı. Şırnak halkı terörle mücadelede hep baş safhada yer almıştır. Bizde bunun şahidiyiz. Allah hepinizden razı olsun” diye konuştu.

2019 yılında önlerinde büyük bir genel seçim olacağını belirten Kan, tüm parti teşkilatının dağ bayır demeden çalışması gerektiğini söyledi.

Melih Yiğit

