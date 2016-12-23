AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan ve beraberindekiler, Sur ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde incelemek üzere Diyarbakır’a geldi. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar ve parti yöneticileriyle birlikte Gazi Caddesi’ndeki esnafı gezen Karaaslan, burada vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaaslan, AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve milletvekilleri ile birlikte bir heyet olarak Diyarbakır’a geldiklerini söyledi. Karaaslan, "Diyarbakır’ın kalbi Sur’dayız, Sur’un kalbi Gazi Caddesi’ndeyiz. Tabi Diyarbakır’da terör nedeni ile özellikle son dönemde Suriçi’nde yoğun olarak yaşanmış olan yıkımın ardından burada birçok faaliyet eş zamanlı yürüyor. Bunlar hem sosyal anlamda yapılanlar, devletin sosyal alana yönelik yaptıkları hem de fiziki dönüşüm ile ilgili yapılanlar. Bugün bunun bir örneğini görmek için Sur’da Gazi Caddesi’ndeyiz. Diyarbakır’ı biz artık terör şehri olarak değil, medeniyetler şehri, peygamberler şehri kimliği ile ön plana çıkaracak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Dolayısıyla hummalı bir çalışma devam ediyor, gerek Kültür Bakanlığımız gerek Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından biz de bunun takipçisi olacağız. Hep birlikte Diyarbakır'ımızı insanımıza, şehrimize en büyük kazanç sağlayacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Heyet daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine geçti.

Aydın Yorat