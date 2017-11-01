AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karacan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Karabük’te ‘STK Buluşmaları’ toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Bir şehrin milletvekilleri, iktidar partisinin il başkanı, rektörü, belediye başkanı, masanın etrafında toplanan ticaret odası başkanı, borsa başkanı, esnaf birlikleri başkanı veya sizin gibi kanaat önderleri, bir şehirle ilgili harekete geçiyorsa o şehirde başarı geliyor. Sanayisiyle ticaretiyle turizmiyle eğitimiyle marka şehir olma özelliğine kavuşuyor" dedi.

Karacan, gittiği illerde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğini ve orada aldığı notları, gerekli kurum ve kuruluşlara, bakanlıklara, Başbakana, Cumhurbaşkanına, kim ilgilendiriyorsa hangi konu varsa bunları gerekli mercilere ilettiğini ve geri dönüş yaptığını kaydetti. Karacan, “Bizim görevimiz köprü vazifesi görmek. Bizim görevimiz sizlerle hükümetimiz arasında ara noktada sizin buluşmanızı sağlamak. Sivil toplum örgütlerinin güçlülüğünü, sivil toplum örgütlerinin önderliğini, sivil toplum örgütlerinin temsil ettiği, ister 10 kişi olsun, 100 kişi, bin kişi olsun, ister ticaret odası olsun, ister borsa olsun, ister esnaf birlikleri olsun, temsil ettiği kişilerin o ülkeye, o şehre katkıda bulunması için bizim görevimiz siyasi irade olarak sizlerin işlerini kolaylaştırmak. Bunu il başkanı vasıtasıyla milletvekillerimiz vasıtasıyla yapacağız. Bunu AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin vasıtasıyla yapacağız ama genel başkan yardımcısı olarak da bunların hepsinden sivil toplum örgütlerinden sorumlu olarak da benim vazifem. Bir şehrin milletvekilleri, iktidar partisinin il başkanı, rektörü, belediye başkanı, masanın etrafında toplanan ticaret odası başkanı, borsa başkanı, esnaf birlikleri başkanı veya sizin gibi kanaat önderleri bir şehirle ilgili harekete geçiyorsa o şehirde başarı geliyor. Sanayisiyle ticaretiyle turizmiyle eğitimiyle marka şehir olma özelliğine kavuşuyor. Bunu yapacak olan bu masanın etrafındaki insanlar" diye konuştu.

Toplantıda bulunan STK temsilcileri ve başkanlarına tavsiyede bulunan Karacan, "Lütfen şehrin valisini, şehrin kanaat önderlerini devamlı sizler sıkıştırın. Eğer bu memlekette, Karabük'te ekmek yiyen, Karabük için mücadele eden, geçimini sağlayan, evlatları, gelecek nesilleri için bir şey yapmasını istiyorsanız, en iyisi, en güzeli 'insanların en hayırlısı bir birine faydalı olandır' diye bir söz var, birbirimize fayda etmemiz lazım. O yüzden bu kanaat önderlerinin bu şehirle ilgili isteklerini, Ankara'da en iyi şekilde gerekli yerlere ileteceğimizden şüphe etmeyin” dedi.

Karabük Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması kapsamında Karabük'e gelen Karacan, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı İsmail Altınöz ve partilerle görüştü.

Yasin Erdem