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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Referandum kampanyası bir hafta içinde başlayacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, referandum kampanyasının bir hafta içinde başlatacaklarını açıkladı. Mitinglerden ziyade küçük toplantılara ağırlık verileceğini anlatan Kaya, referandumun Nisan ayının ikinci ya da üçüncü haftası olmasını beklediklerini söyledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Referandum kampanyası bir hafta içinde başlayacak

06 Şubat 2017 12:19
Kaya: Referandum kampanyası bir hafta içinde başlayacak - Tıkla İzle

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, gazete ve televizyon yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi. Yıldız Parkı içinde bulunan Malta Köşkü’nde düzenlenen programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kaya, Ak Parti’nin referandum kampanyasının bir hafta içinde başlayacağını açıkladı. Kaya, referandum kampanyasında büyük mitinglerden ziyade küçük toplantıların ve yüz yüze görüşmelerin daha etkin kullanılacağını vurguladı.

"Hayır'cıların kampanyaya erken başlaması bizim avantajımıza"
Erol Kaya, bir gazetecinin “hayır” kampanyası yürütenlerin çalışmalarına erken başladığını hatırlatması üzerine, “Hayır’cıların erken başlaması bizim avantajımıza. Biz kendi iç bünyemizde çalışmalarımıza başladık. Zaten büyük seçimlerin kampanya süreleri 30-35 günü aşmıyor. Seçmen son bir hafta içerisinde kararını veriyor. Dolayısıyla ‘hayır’ cıların erken başlaması faydamıza. Biz de bir hafta içerisinde çalışmalarımıza başlıyoruz. Nisan’ın ikinci ya da üçüncü haftası referandum olmasını bekliyoruz" diye konuştu

"Evet oyu yüzde 60'larda"
Anket çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Kaya, referandumda vatandaşlarının yüzde 80’inin sandığa gideceğinin tahmin edildiğini ve ‘evet’ oyunun yüzde 60’lar civarında olduğunu söyledi.
Kaya, “Ak Parti’nin içerisinde ‘hayır’, CHP içerisinde ise ‘evet’ oyu verecekler olduğuna yönelik tahminleri nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine, “Bir partinin kendi tabanında yüzde 8 ila 12 oranında bir muhalefetin olmasın normal. Bu süreçte taşlar yerine oturacaktır. Sandığı görünce herkes ne kadar muhalefete etse de kendi partisinin kampanyasına oy veriyor. Bu yönde bir endişemiz yok” ifadelerini kullandı.

Erol Kaya, Anayasa görüşmeleri sürecinde mecliste yaşanan kavgalara da değindi. Yaşanan kavgaların meclis için utanç tablosu olduğunu belirten Kaya, “Kavgaya karışanların daha sonra parti yöneticileri tarafından taltif edildiğine şahit olduk. Genel Başkan Yardımcımızın burnu kırıldı. Kıran kişi Genel Başkanları tarafından ziyaret edildi. Bu utanç tablosunun ortadan kaldırılması lazım” şeklinde konuştu.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, kentsel dönüşümle ilgili sorulara da yanıt vererek, “Kentsel dönüşüme yönelik ciddi eleştiriler var. Fakat dünyada kentsel dönüşüm, kültürel ve ekonomik zenginliği arttırmak amaçlı yapılıyor. Bizde ise tamamen can güvenliğine yönelik yapılıyor. Binalarımızın büyük bir kısmı ciddi risk taşıyor. Can güvenliği birinci öncelik olduğu için kültürel ve ekonomik açıdan kentsel dönüşüme henüz bakamıyoruz maalesef. Bunu da bu açıdan değerlendirmek lazım” dedi.

"Milletvekillerimiz içerisinde Bylock kullanan çıkmadı"

Erol Kaya’ya Ak Parti içerisindeki FETÖ yapılanmasına yönelik atılan adımlar da soruldu. Ak Parti Milletvekilleri içerisinde Bylock kullanan çıkmadığını söyleyen Kaya, “63 Ak Partili Belediye Başkanı hakkında işlem yapıldı. 7 Belediye Başkanımız ihraç edildi. 16 belediye başkanımızın durumu halen inceleniyor. 40 belediye başkanımızla ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. Toplam meclis üyelerinin yüzde 7’sine tekabül eden 757 meclis üyesi hakkında işlem başlattık. 142 meclis üyesinin durumu halen inceleniyor. 36 meclis üyesi ak partiden ihraç edildi. Diğerleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kanaatine varıldı” diye konuştu.

"Referandumdan 'hayır' çıkarsa milletimizi anlar, yolumuza devam ederiz"

Erol Kaya “Referandumdan ‘hayır’ çıkarsa tutumuzun ne olur” sorusuna ise, “’Hayır’ çıkacak gibi bir endişemiz yok ama ‘Hayır’ çıkarsa milletimizi anlar, yolumuza devam ederiz” diye yanıt verdi.
 

Etiketler: Erol Kaya


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