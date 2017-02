Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, “Çanakkale’den 15 Temmuz’a Kahramanlar Destanı” isimli gala gecesi düzenledi. MEB Şura Salonu’nda düzenlenen gala öncesi tiyatro oyuncuları tarafından Çanakkale Savaşı’nı simgeleyen canlı sergi gerçekleştirildi. Gecede Söz Konusu Vatan ise Dergisi’nin lansmanı da yapıldı.

Gecede bir konuşma yapan AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “15 Temmuz sürecini hep beraber yaşadık. O gün tankların, topların ve tüfeklerin önlerine göğüslerini siper eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizden Allah binlerce kez razı olsun. FETÖ’sü, PKK’sı, DEAŞ’ı, DHKP-C’si, PYD’si, YPG’si, bütün terör örgütleri Türkiye’nin üzerinde kara bulutlar estirmek istiyor. Terör örgütlerinin karşısında duran sese herkes dikkat kesilmeli. Tüm terör örgütlerinin söylediği 16 Nisan için cevabı Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfımızın Başkanı ‘Biz hep birlikte evet diyoruz’ diyerek verdi. Ben yürekten kutluyorum. Ülkemizin birliği için, beraberliğimiz için, istikrar için, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması için hep birlikte inşallah ‘evet’ diyeceğiz. Çanakkale’yi geçilmez kıldık, 15 Temmuz’u unutulmaz kılacağız. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımız, başkomutanımızın çizdiği yolda Türkiye’yi ilelebet payidar kılacağız. Bilsinler ki şehitlerimiz için, gazilerimiz için, bayrağımız için, ezanımız için son nefesimize kadar mücadele edeceğiz. 15 Temmuz gecesi ölümü göze alan bütün milletime şükranlarımı sunuyorum, gazilerimizi bir kez daha şükranla anıyorum, şehitlerimizi rahmetle anıyorum ve diyorum ki eğer söz konusu vatansa gerisi teferruat” ifadelerini kullandı.

“16 NİSAN’DA KARARIMIZ ‘EVET’ OLACAK”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, şunları söyledi:

“Düşmanın planları bitmedi, sinsi planlar üretmeye devam ediyorlar. Bizler millet olarak Malazgirt’ten aldığımız güçle, İstanbul surlarından aldığımız imanımızla, Çanakkale’den aldığımız güçle, Yenikapı’daki ruhumuz ve şu salondaki birliğimizle onları bekliyoruz. 15 Temmuz’da yapılan hainliğin son faturasını kesmek için 16 Nisan’ı bekliyoruz. Bizler can verip şan alan şehit yakınları olarak, şehit olmayı göze alan gaziler olarak, son nefer, son nefesimize kadar devletimizin yanında olacağız. Cumhur, başkanına sahip çıkmalı diye düşünüyoruz. Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Binali Yıldırım’a, her zaman devletimizin yanında olan MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye güveniyoruz. 16 Nisan’da kararımız ‘evet’ olacak. PKK, FETÖ ve diğer terör örgütlerinin köklerini kazımak için 16 Nisan’a kadar gidilmedik yer, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bir ezanımız var Allah dindirmesin. Bir bayrağımız var Allah indirmesin. Bir devletimiz var Allah zeval vermesin. Vatanımıza göz dikenlere Allah fırsat vermesin. Bir vatanımız var Allah böldürmesin. Allah milletimizin ve devletimizin yanında her daim yar ve yardımcısı olsun.”

Konuşmaların ardından “Ölümsüz” isimli tiyatro oyunu sergilendi.

