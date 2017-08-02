AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ve partililer ile birlikte Memur-Sen Malatya Şubesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Toplu Sözleşme sürecine değinerek, amaçlarının memurların var olan haklarının daha da iyileşmesine katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Toplu Sözleşme sürecinin hayırlara vesile olmasını söyleyen Yıldırım, görüşmelerden iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını kaydetti.

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise AK Parti iktidarları döneminde memurlara birçok hak verildiğini dile getirerek, görüşmelerin hayırlı olmasını temenni etti. Kahtalı, 5 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatyalılarla buluşacağını aktararak, bütün Malatyalıları Cumhurbaşkanını karşılamaya davet etti.

Ziyarette konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık, AK Parti iktidarlarının Türkiye’ye yapmış olduğu yatırım ve hizmetlerin tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederek, "Yapılan bu yatırımlar ve hizmetlerin, özellikle kamuda yapmış olduğumuz hizmetlerin en önemli araçları kamuda çalışan memurlarımız ve kamudan emekli olan emeklilerimizdir. Eğer bugün AK Parti hükumetlerinin başarısından bahsediyorsak, bürokrasideki, kamudaki, memurlarımızın ve kardeşlerimizin bundaki emeğini asla yadsıyamayız. Dolayısıyla 16 yıl boyunca AK Parti hükumetleri döneminde getirdiğimiz hizmetlere aracı olan bütün memurlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Çalık, 16 yıllık süreçte birçok düzenleme yaptıklarını, bunlar arasında en önemli düzenlemenin de Sosyal Güvenlik Sistemi şemsiyesinin genişletilmesi olduğunu kaydederek, “2002'de Sosyal Güvenlik Sistemi denen bir sistemin olmadığını sadece sıkıntılı sağlık kuruluşlarının olduğu, memurlarımızın dahil, işçilerimizin Sosyal Güvenlik’te çok ciddi sorunlar yaşadıklarını biliyoruz. Bu yaşanılan sorunları bertaraf etmek için öncelikle Sosyal Güvenlik şemsiyesini genişlettik. Tüm Türkiye'yi kapsayacak Sosyal Güvenlik şemsiyesinin içine hem memurlarımızı, hem işçilerimizi, hem emeklerimizi hem de bakmakla mükellef olduğumuz insanlarımızı kattık. Bu çok önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı.

AK Parti iktidarları döneminde memur maaşlarında da çok büyük artışlar yaşandığını dile getiren Çalık, “2002'den bu yana kamu personellerinin mali ve sosyal hakları anlamında önemli ölçüde artışlar sağladık. Aile yardımı ödeneği dahil olmak üzere en düşük memur maaşında yüzde 552 oranında artış sağladık. Ortalama memur maaşını da yüzde 432.4 artırarak 3 bin 077 TL'ye çıkardık. Gönül arzu ediyor ki Türkiye ekonomisi büyüsün ve kamuda görev yapan arkadaşlarımızın maaşlarını, sosyal haklarına daha da yüksek seviyelerde çıkaralım” dedi.

Toplu Sözleşme görüşmelerine de değinen Çalık, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile birlikte memurlara toplu sözleşme hakkı getirdiklerini anımsattı. Çalık, “1 Ağustos itibariyle Toplu Sözleşme görüşmelerimiz memur sendikalarımızla başlamış vaziyettedir. Müzakereler yapılacak. İnşallah Toplu Sözleşmeler süreci hayırlı, uğurlu olur” değerlendirmesinde bulundu.

Çalık, konuşmasının sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Ağustos’ta Malatya’ya geleceğini de hatırlatarak, Malatya olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok büyük bir kalabalıkla ve güzel bir şekilde karşılayacaklarını belirtti.

Barış Türel



