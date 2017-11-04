AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve geldiğinden bu yana sistematik olarak sürdürdüğü tahkir edici dilin bir örneğine daha dün şahit olunduğunu belirterek, "Siyasete ve nezakete dair her türlü kutsalı yok etmeye yeminli bu çirkin dilin muhatabımız olmadığını ve Kılıçdaroğlu’nun CHP’sinin Türkiye karşıtı lobilerin siyasi bir operasyon aparatından ibaret olduğunu belirtmiştik. Ancak aziz milletimizin yüzde 52’sinin oyuyla seçilmiş Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik, girdiği tüm seçimleri kaybetmiş ve lider olma vasfını taşımayan bir kişi tarafından edilen yakışıksız ifadelere karşı cevap vermemiz, bize oy verenvatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Bu çukur muhalefet anlayışını kısmen de olsa muhatap almayı bir zül olarak addettiğimizi de ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlıklarına yönelik sorunlara dikkat çekmiş, ilgili partilerin gereğini yapması gerektiğini, aksi takdirde demokratik hukuk kanallarının saklı tutulduğunu ifade etmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini direkt olarak muhatap almayan bu açıklamaya verdiği çirkin cevabın tahkir ve tahrik amaçlı olduğu açıktır" ifadelerini kullandı."Adamlık bahsinde hep sınıfta kalmış bu şahıs, en son 15 Temmuz ve sonrası yaptıkları ile bu aziz millet tarafından çok iyi tanınıyor" diyen Ünal, " Bu zat şunu bilmelidir ki; hükümetimiz, devlet, millet ve hukuk adına gerekli her şartta harekete geçer. Onun sahte kahramanlığına, meydan okumalarına bakmaz. Daha önce FETÖ, PKK ve DHKP-C ile olan münasebetine dair sorduğumuz soruları cevaplayamayan Kemal Kılıçdaroğlu, kirli ilişkilerini perdelemek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çirkin bir şekilde saldırarak gündem saptırmaktadır. PKK’lı teröristlere 'arkadaşlar' diye seslenen, DHKP-C’li ve PKK’lılarıncenazelerine katılan, PYD terör örgütüne meşruiyet sağlamak için onları 'vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum' olarak niteleyen ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger’e 'PYD bir siyasi partidir' diye açıklama yaptıran Kılıçdaroğlu veCHP’sinin kendi belediyelerine ve teşkilatlarına yönelik bir sorgulama içine girmesini zaten beklemiyoruz. Ancak partisinin içinde sebep olduğu kirli dönüşümü ve iş tuttuğu kişileri perdelemek adına yaptığı acemi siyasi hamlelerin kamuoyu nezdinde samimi bir karşılık bulmadığını da kendisine hatırlatmak istiyoruz. DHKP-C, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle ve Türkiye düşmanı yapılarla iş tutan bu çukur muhalefet anlayışı yenilecek, siyasi tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır" açıklamasında bulundu.