Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Teşkilatının konuğu olarak kitap fuarında okurlarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Aktay, HDP’li milletvekillerinin tutuklanması ve dokunulmazlık yasaklarının kalkması hakkında açıklamalarda bulundu.

HDP’li vekillerin yargıya meydan okuduklarını, aslında milletin kendilerine çok büyük bir siyaset yapma imkanı verdiliği halde Kandil’in sesi olduklarını kaydeden Aktay, “HDP’lilerin tutuklanması bir yargı sürecidir aslında şuanda. Biliyorsunuz biz mecliste geçtiğimiz aylar içerisinde milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kamuoyunda artık ciddi bir talep konusu haline gelmiş olan bir konuyu gündeme getirdik ve sadece HDP’lilerin değil tüm herkesin dokunulmazlığını kaldıran bir yasa değişikliğini gerçekleştirdik Türkiye Büyük Millet Meclisinde. Bu önemli bir olaydı çünkü kamuoyunda sanki milletvekillerinin suç işleme muafiyeti varmış gibi kendi faaliyetlerini milletvekili kalkanı altında rahatlıkla yürütme muafiyetine sahiplermiş gibi bir algı oluşmuş oluyordu. Biz onu kaldırırken sadece HDP’lilere yönelik değil herkesin yargılanabileceği mevcut davalardan yargılanabilecekleri bir sürecin önünü açmış olduk. HDP’li olmayan ve AK Partili de olan birçok milletvekili bu yargılama süreci içerisinde mahkemelerin kendilerine tevdi etmiş olduğu davetlere icabet ederek gidip ifade verdiler. Ancak HDP milletvekilleri, biri hariç ki, ‘o biri de gitti ifadesini verdi tutuklanmadı’. Bu davetiye yapıldığı zaman HDP milletvekillerinin yargıya meydan okuduklarını gördük. Bu yargıya meydan okuma ciddi bir suç aslında, başlı başına suç. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini tanımayan kişi, zorla da olsa o mahkemelerin önüne çıkarılır. Avrupa’da da bir şekilde belli bir yere gelmiş bir zihniyet, iktidara gelmiş bir zihniyet şuanda HDP’li milletvekillerini Türkiye’de ölen insanlardan daha fazla önemsiyor. PKK’lıların hunharca katlettiği yüzlerce, binlerce insanın canından, kanından daha önemli görüyor o insanların yargılanıyor olmasını. HDP’li milletvekilleri hukukun üstünde değildirler. Hukuktan muaf hiç değildirler, hiç kimse hukuktan muaf değildir. Hiç kimse kendini hukukun üstünde görme hakkına sahip değildir. Netice itibarıyla sizi yargılayan bu yargı her zaman size lazım olacak bir yargı” dedi.

Kürtlerin HDP’lilerin umurunda olmadığına dikkat çeken Aktay, “Ben onu bölgenin bir milletvekili olarak çok net bir şekilde söyleyebilirim. Kürtler HDP’nin umurunda değiller. Umurunda olmadığını Kürtler de şuanda görmeye başladılar. Kürtler için de şuan da HDP Kürtlerin umurunda değil artık. Umurunda olmadığı için de HDP’nin bütün yaptığı, ayaklanma, sokağa çıkma çağrılarına Kürtler cevap vermiyorlar. Belki üç-beş çapulcu bulurlar gene sokağa dökebilecekleri, üç-beş tane militan bulurlar. Ama onlar Kürt halkı değildir. Kürt halkı HDP’nin ne mal olduğunu gördü. HDP’li milletvekillerine aslında bu halk, bu millet, bu devlet olağan üstü bir fırsat sundu. Onlara siyaset yapma fırsatı sundu. Sonuna kadar siyaset. Savunamayacakları hiçbir şeyin olmadığı geniş siyasal alan açtı onlara. Ama HDP milletvekilleri orada siyaset yapmayı tercih etmediler. Bilakis siyaset alanını kendi yasa dışı faaliyetleri için temsil ettikleri Kandil’in, yani Kandil terör yuvasının bir sesi gibi kullanmayı, suiistimal etmeyi tercih ettiler. Buna da Türk halkı göz yummadı. Türk halkı buna isyan etme noktasına geldi. Aslında şuanda mahkemeler Türk Milleti adına karar vermek durumunda olan mahkemeler Türk milletinin beklentilerine uygun bir biçimde bu milletvekillerinin yargıyı ve siyaset sürecini bu kadar suiistimal etmesine karşı bir tavır ortaya koymuş oldu” diye konuştu.

Muhammet Özer