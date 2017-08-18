AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Biz bir ve bütünüz'

Kardeşim Birlikteyiz’ programı kapsamında AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Bingöl’e geldi. Bingöl Gençlik Kolları tarafından koordine edilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, Bingöl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Bayantemur, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir, Bingöl ve Sakarya’nın kardeşliğine kimsenin engel olamayacağını ifade etti. Demir konuşmasının devamında, "Siyasi Kültürel kaynaşmanın yanı sıra projede gençlik teşkilatı olarak ihtiyaç sahibi Bingöllü genç kardeşlerimize 54 bisiklet ve 8 adet tekerlekli sandalye hediye ediyoruz. Al bayrağı gönüllerinde dalgalandıran Bingöl’ün zaza yiğitleri ile Sakarya’nın evlatlarının kardeşliğine kimse engel olamayacak” dedi.

Sakarya ile Bingöl’ün kardeş il olmasından mutluluk duyduğunu belirten Vali Ali Mantı, “Bizim ülkemiz doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, İç Anadolu’suyla bir bütün. Bir ve beraberiz biz kardeşiz. Bizim aramızdaki bütün farklılıklar tamamen zenginlikte kaynaklanıyor. Devletimiz ülkesiyle, milletiyle bölünmez bir bütün. Bu birliğimiz beraberliğimiz ilelebet devam ettikçe bu ülkenin mayası sağlamdır, Anadolu’nun mayası sağlamdır, hiçbir güç fitne veya fesat bize zarar veremeyecektir” şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kardeşlik projelerine hem hükümetin hem de AK Parti’nin önem verdiği söyledi. Yılmaz, “Bu kardeşlik projelerine hükümetimiz büyük önem veriyor, partimizde büyük önem veriyor. Biz bir ve bütünüz, bütün yörelerimizle doğusu, batısı, kuzeyi, güney ile kardeşiz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, tarihi birlikteliğimizi geleceğe doğru, ufuklara doğru taşıyan bir milletiz. Bunun güzel uygulamalarından birini de yaşıyoruz. Sakarya ile kardeşlik gerçekten güzel, ben Sakarya ilinden önce Sakarya şiirini hatırlıyorum. Üstad Necip Fazıl’ın Sakarya şiiri hepimizi birleştiren çok güzel bir şiir. ‘Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya’ diye bir seslenişi var üstadın. O dönem özellikle vesayetçi anlayışların hakim olduğu bir takım elit grupların milletimize, insanımıza tepeden baktığı bir dönemde tarihi kültürel değerlerimizin dışlandığı bir dönemde üstadın bu ifadesi çok çok önemlidir. Artık biz öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya değiliz. Allah’ın izniyle o defter kapandı bir daha da açılmayacak inşallah” diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Sakarya’nın cesaretini Necip Fazıl Kısakürek’in dizesiyle anlatan Yılmaz, “En son bizi parya yapmak isteyenler öz vatanımızda garip yapmak isteyenler 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulundu ama hak ettikleri cevabı bu milletten aldılar. Yine üstad Necip Fazıl ayağa kalk Sakarya diye seslenmişti, işte o gece Sakarya ayağa kalktı ve hainlere gerekli dersi verdi” şeklinde konuştu.

Çocukların hem hareket yapıp hem de geleceğe en güzel şekilde hazırlanacağını dile getiren Yılmaz, "Diyanetin düzenlediği yaz kuran kurslarında imkanı kısıtlı kardeşlerimiz, çocuklarımız var hepsine keşke olsa dağıtsak, sınırlı sayıda olduğu için imkanı kısıtlı olanlara dağıtacağız. Diğer taraftan 8 tane engellimize araç dağıtıyoruz. AK Parti hükümetleri öncesinde engelliler evlerine haps olmuş durumdaydılar. Eğitim, iş, sosyal ortamlarda bulunma imkanları çok kısıtlıydı. Bir taraftan evde bakım destekleri bir taraftan eğitim destekleri diğer taraftan hem kamu da hem özel sektörde daha fazla istihdam imkanları ile sosyal, ekonomik, kültürel hayata katıldılar” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından 54 adet bisiklet ve 8 adet tekerlekli sandalye belirlenen kişilere verildi.

Yılmaz Atar-Sinan Atan

