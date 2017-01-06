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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan yeni anayasa açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliği teklifine ilişkin süreç ilgili, “Ortalama 15 gün içinde bu sürecin tamamlanacağını düşünüyoruz ve Meclis'in kararının 330'dan fazla olması halinde, paketi milletimize götürerek, milletimizin takdirine sunulmasını öngörüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turandan yeni anayasa açıklaması

06 Ocak 2017 21:02

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve Kamu İktisadi Teşebbüsü Komisyonu Başkanı Uğur Aydemir ile birlikte AK Parti Grup Yönetim Salonu'nda anayasa değişikliği teklifine ilişkin süreçle ilgili toplantı düzenledi.

Anayasa değişiklik teklifinin Pazartesi günü saat 14.00 itibariyle gündeme alınacağını ifade eden Turan, "Meclis'e yakışan bir saygınlıkta, her partinin siyasi duruşuna yakışır şekilde görüşmeler nihayete erecek. Hiçbir acelemiz yok, hiçbir acele iş yapma iddiamız yok. Usule, iç tüzüğe uygun, hakların muhalefet ve iktidar tarafından kullanılması talebimiz var. İşleri çabuk yapmak için konuşmaktan vazgeçen bir iktidar değil, derdini anlatan, anayasa değişiklik teklifindeki gerekçeleri kamuoyuna paylaşan, görüşmeleri gizlemek bir tarafa her iç tüzükten kaynaklı hakkımızı kullanan bir süreç öngörüyoruz. Her gün iki üç madde geçmesi durumunda ortalama 15 gün içinde bu sürecin tamamlanacağını düşünüyoruz ve Meclis'in kararının 330'dan fazla olması halinde, paketi milletimize götürerek, milletimizin takdirine sunulmasını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pazartesi günü bizi görecekler. 'Evet' diyenler haindir" sözlerini eleştiren Turan, "Sokak ağzını andıran yaklaşımlar, Mustafa Kemal'in Partisi'ne yakışmadığı kanaatindeyiz. Bizim siyasi kültürümüzde mukabele-i bilmisil sadece uluslararası hukuk, yargı meselesi değildir, bir siyasi duruştur. Her neyse o muhalefet tarzı, bizde aynı misliyle mukabele, gereğini yapacağız. Onlar konuşacak, bizde konuşacağız, onlar önerge verecek, bizde önerge vereceğiz. Bizim için mukabele-i bilmisil bu süreçte net gözükecektir" dedi.

Canlı yayın talebine ilişkin olarak Turan, "Bir gizlilik olmak bir tarafa, bütün Türkiye'nin gözü kulağı burada olacaktır" şeklinde konuştu.

Gizli oy, açık oy tartışması ile ilgili soru üzerine Turan, anayasa değişiklik teklifine 316 milletvekili olarak imza attıklarını hatırlatarak, "Ben ve teklife imza atarak, bu teklife 'evet' diyerek, açık etmiş durumdayım. Herkes oyunu istediği gibi kullanabilir. Mesele iradenin sandığa yansımasıdır. Milletvekilinin iradesini sandığa yansıtmasıdır" diye konuştu. 

Ahmet Umur Öztürk 

Etiketler: AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yeni anayasa


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