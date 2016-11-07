AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gazetecilerle bir araya geldi. Genel Kurul'da bu hafta Kanun Hükmünde Kararnameleri görüşeceklerini söyleyen Turan, haftaya salı ise Kamu Mali Yönetimi, Milli Eğitim Teşkilatı ve Sınai Mülkiyet Kanunu'nu görüşeceklerini söyledi.

HDP konusunda açıklama yapan Turan, "Terör sözcüsü olmuş bir parti. 80 vekil 47 yıl çalışıp birçok parti alamadığı oyu aldılar. Toplum HDP’ye büyük bir kredi verdi ancak HDP bu krediyi siyasete katkı sağlamak yerine Kandil'den izin almadan konuşmayan sadece Kandil stratejisiyle hareket eden bir parti haline getirdi. Dokunulmazlıkların kaldırılmasındaki süre çok önemliydi bu süreçte hendek kazan bir siyasi parti haline geldi HDP. Oysa Kandil'in yaptığı yanlışlara hayır deyip PKK'ya tavır alan bir parti haline gelseydi Demirtaş'ın bırakın hapse konmayı anıtı dikilirdi. Daha vahimi Yasin Börü gibi 50 gencin bir gece ölümünün davetiyesinin sahibi oldu. Vahim olan şu Türkiye’nin temel meselesi CHP’dir. Kılıçdaroğlu biz dokunulmazlıkların kaldırılmasına ‘evet’ diyeceğiz dedi. Bugünkü hukuki sürecin bu hale gelmesinde CHP’nin katkısı var. Bakmayın o bildiride hükümete, Cumhurbaşkanına laf söylemesi akla ziyan. Artık bu iş yargının işi dokunulmazlıkları kaldırmayabilirdik ama kaldırdık CHP, MHP, AK Parti buna ‘evet’ dedi. Kim tutuklandı, kim yargılandı, bu benim işim değil. Ben ‘mahkeme tanımam ifade vermem’ derseniz mahkeme kendini tanıtır. İç tüzüğün takibini Başkan ve Divan yapacaktır ben HDP’nin bu kararını gözden geçirip siyasi parti gibi davranacağını ümit ediyorum ancak toplum ve hukuk gösterdi ki siyasi parti gibi davranmazsanız hak ettiğiniz muamele ile karşılaşırsınız" ifadelerini kullandı.

"Konu terörden kaynaklanan bir meseledir"

CHP Grup Başkanvekili Altay’ın HDP’lilerin tutuklanmasının Kandil’in ekmeğine yağ süreceğine ilişkin açıklamasına ilişkin olarak Turan, "94 yılındaki tutuklamalarla kıyas edildiğini görüyorum bunun asla doğru olmadığını düşünüyorum. 94 yılında televizyonlar yoktu siyasi partiler yoktu. O zaman kendi politikalarından dolayı olan bir kavgadan dolayı yargılanmışlardı. O zaman biz de bunun doğru olmadığını düşündük. Ama şimdiki konu ideolojiden filan değil. Hangi fikrini söyleyemedi HDP'liler? Konuşmaya, fikre ilişkin bir problem yok. Mesele tamamen terörle olan bağlantıları. Siz canlı bombanın evine gider teşvik ederseniz bunun hesabı sorulur, hendek kazarsanız bunun hesabı sorulur, konu terörden kaynaklanan bir meseledir. Meclis dokunulmazlığı kaldırdı kaldırılan kişilerle ilgili de hukuk işini yapmıştır" şeklinde konuştu.

Engin Altay’ın halkı direnişe çağırmasına ilişkin olarak ise Turan, "CHP, HDP’nin yokluğunu aratmayacak gibi görünüyor. Siyasi partilerin görevi dertleri çözmektir, halkı sokağa çağırmak, direnme hakkını ifade etmek bir siyasi partinin söylemi olmaması gerekir. CHP’nin kendi içindeki sağ duyulu yetkililerinin bu açıklamalara izin vermeyeceğini ümit ediyorum. Halkı sokağa çağırmak yanlış şeyler. Halk bu konuda en büyük dersi 15 Temmuz'da gösterdi herkes aklını başına alsın" değerlendirmesini yaptı.

CHP’nin sivil darbe eleştirisine yönelik olarak ise Turan şunları söyledi:

"O zaman ki darbe girişimiyle şuan ki kanun düzenlemelerinin kıyasını yapmak akla ziyan bir yaklaşım. Şu an yapılan hangi işlem kanuna iç tüzüğe aykırı? Cumhuriyet Gazetesiyle ilgili savcılar gereğini yapmış, bu yargının faaliyeti. Biz sevdiğimiz gazeteye kızacağız, sevmediğimiz olunca ses etmeyeceğiz, böyle bir şey olabilir mi? CHP uzun bir toplantı yaptı CHP’nin her konuda refleks göstermesini takdirle karşılarız. Fakat 15 Temmuz'da toplanmayan parti meclisi, hendekler kazılırken toplanmayan parti meclisi, HDP kanun içinde hesaba çekilirken bunu yapıyor olması akla ziyan. Bu Parti Meclisi içinde HDP’ye bir tek laf edilmemiş olması, CHP’nin geldiği sığ politikayı gösteriyor. Bundan ilerde pişman olacaklar."