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AK Parti Grup önerisi kabul edildi

AK Parti Grup önerisi kabul edildi.

AK Parti Grup önerisi kabul edildi

05 Nisan 2018 17:56

TBMM Genel Kurulu'nda dünden bu yana tartışmaya konu olan Grup önerisi kabul edildi. TBMM genel kurulu saat 14.00'te başladı. Dün verilen öneri de uluslararası sözleşmelerde 20 dakika olan konuşma sürelerini beş dakikaya ve on dakikalık konuşma süresini üç dakikaya indirilmesi ön görülüyordu. AK Parti Grup önerisi sırasında CHP ve HDP usul tartışması açılmasını istedi. Usul tartışmasında da iç tüzüğe aykırı olduğu muhalegfet partileri tarafından dile getirildi. Usul tartışmasından sonra CHP ve HDP Genel Kurul salonunu terk etti. AK Parti ve MHP oylarıyla grup önerisi kabul edildi.  

Ahmet Umur Öztürk
 

 

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