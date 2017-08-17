AK Parti Hakkari İl Başkanı Fırat istifa etti

AK Parti İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamada bulunan Nurettin Fırat, 8 Şubat 2015 tarihinde görevi devraldığını belirterek, ‘Ülkemizin ve mazlum coğrafyaların diriliş umudu ve somut mücadelesi olan AK Parti davasında bir nefer olarak yer almanın onurunu yaşadım. Teşkilat olarak halkımızı kucakladık, birlik ve beraberliği ilimizde en üst seviyede temsil ettik. Bu çaba ve gayretlerimizin karşılığı olarak halkımızın teveccühüne mazhar olduk. Görevi devraldıktan iki ay sonra gerçekleşen 7 Haziran seçimlerinde yüzde 8 olan oy oranını 1 Kasım seçimlerinde yüzde 12, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 32,5 seviyesine çıkarma başarısını sağladık. AK Parti İl Başkanı olarak, bugünden sonra görevimden istifa ederek mücadele bayrağını yeni dava kardeşlerime bırakmış bulunmaktayım. Bugüne kadar başkanı olduğum Hakkari il teşkilatına bundan sonra gönüllü bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Partimin ve teşkilatımın vereceği her göreve hazır olduğumu beyan ediyorum” dedi.

Mimar Kaya

