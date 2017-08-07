AK Parti harekete geçti! Hepsi tek tek analiz edilecek...

FETÖ davalarını yakından takip eden ve duruşmaları izleyen Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yapılacak çalışmaya ilişkin şu bilgileri verdi: "Bütün dosyaları inceleyeceğiz. Akıncı Üssü davası, Çatı Davası gibi öncü dosyalar var. Her dava önemli ancak bunlar direkt darbenin failleri ile ilgili... Davaların bütün süreçlerini takip ediyoruz. Hukukçu arkadaşlarımız bu davaların hukuksal, sosyolojik ve siyasal analizini yapacak. Birbirine benzer ifadeleri tekrarlamaları, aldırmaz tavır sergilemeleri gibi sanıkların savunma yöntemlerini inceleyecek. Akşam başlayan bir darbe girişimi millet tarafından 8-10 saat içinde önlenmiş, failleri derdest edilip yargı önüne çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu davaları şehit yakınlarımız, gazilerimiz, teşkilatımız, vatandaşımız yerinde izliyor."

'AİLELERİN TEPKİSİ NORMAL'

Duruşmalar sırasında zaman zaman gerginliklerin yaşandığını belirten Yazıcı, "Sanıklar suçlamalardan alakasız konuşuyor, hiçbir şey söylemiyor. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz duruşmada tepki gösteriyor. Gösterecek tabii. Kocası, çocuğu, babası, amcası, komşusu şehit olmuş. Onları şehit etmekle suçlanan kişiler orada. Ona hiçbir şey demesin mi?" diye konuştu.

Sanıkların bilinçli olarak gerginlik çıkarmak istediğini belirten Yazıcı şunları söyledi: "Bu davaları, aleyhimizde kamuoyu oluşturmaya çalışan kesimler de takip ediyor. Türkiye'yi suçlamak için bahane arıyorlar. Onun için bu davaları çok yakından takip ederek hukuksal, siyasal ve sosyolojik analiz yapmamız gerekiyor."

Kaynak: Sabah