Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ‘eleman kazandırma ve finansal destek sağlama’ suçlamasıyla. 22 Eylül’de bir şirkete ve derneğe düzenlenen operasyonda, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Halit Tosun’un da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan “ilçe ablası” ve “para kasası” olduğu iddia edilen 14 şüpheli şahısın emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarından AK Parti İlçe Başkanı Halit Tosun’un da yer aldığı 11 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.