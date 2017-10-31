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AK Parti İl Başkanı Özmen’den CHP’li Tezcan’a kınama

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik söylemleri nedeniyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ı kınadı.

AK Parti İl Başkanı Özmenden CHPli Tezcana kınama

31 Ekim 2017 09:24

Ömer Özmen, yaptığı açıklamada; “CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan halkın yüzde 51,8 oyu ile seçilen Cumhurbaşkanımıza siyasi ve eleştirel nezaket sınırlarını aşarak yakışıksız ifadeler kullanmış ve alenen hakaret etmiştir. Her seferinde kendi başarısızlıklarını, milletin oyu ile iş başına gelmiş Cumhurbaşkanımıza bu tür hakaretler ile örtmeye çalışan CHP zihniyeti bunu alışkanlık haline getirmiştir. Aydın'ın Menderes gibi bir evladını şehit eden bu zihniyetin Aydın vekilinin bu ifadeleri kullanması şüphesiz tüm hemşerilerimizin vicdanlarında bir yara bırakacaktır. Ayrıca ‘Onların dili ile’ ifadesini kullanarak ayrıştırıcı bir üslupla bu hakaretini nefret söylemine de dönüştürmüştür. Bu sebeple Bülent Tezcan'ın bu yakışıksız ve hakaret içeren ifadelerini kınıyorum” dedi.

Mehmet Barlas

Etiketler: bülent tezcan, kınama, Ömer Özmen

 

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