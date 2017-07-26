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  • AK Parti İl Başkanı Selim Temurci: “Niçin müdahillik talebimizin değerlendirilmediğini anlamış değiliz”

AK Parti İl Başkanı Selim Temurci: “Niçin müdahillik talebimizin değerlendirilmediğini anlamış değiliz”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, tanık olarak ifade verdiği il başkanlığın darbe girişiminde basılması davasının ardından yaptığı açıklamada “İşgal edilen siyasi parti olarak niçin müdahillik talebimizin değerlendirilmediğini anlamış değiliz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Selim Temurci: “Niçin müdahillik talebimizin değerlendirilmediğini anlamış değiliz”

26 Temmuz 2017 16:05

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının basılmasına ilişkin davada tanık olarak ifade vermesinin ardından açıklama yaptı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi önünde açıklamalarda bulunan Temurci, “Ülkelerin tarihinde dönüm noktaları vardı. 15 Temmuz bu milletin tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İstanbul olarak özellikle o gece saat 22.00’den gece 01.00’e kadar yaşadıklarımızı anlatmış olduk. AK Parti İstanbul başkanlığı o karanlık gece işgal edilen tek siyasi kurumdu. O Gece sayın Cumhurbaşkanımız facetime le bağlanana kadar teşkilatımızla kurduğumuz iletişimle insanların alanlara çıkarak biz buradayız dediği bir süreci yönettik. İşin başından bu davaya müdahil olmamız gerektiğini söylüyoruz. Biz işgal edilen siyasi parti olarak niçin müdahillik talebimizin değerlendirilmediğini anlamış değiliz” dedi.

Mahkeme başkanın dosyaya fazlasıyla hakim olduğunu gördüğünü aktaran Temurci, “Mutlu oldum. Hızlı bir şekilde bu millete silah doğrultanların gerekli şekilde cezalandırılacağına inanıyoruz. Oraya gelen erlerin durumlarını da izah ettim” ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez


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