AK Parti İl Başkanı Sümer'den Türel'in istifası istendiği dedikodusuna tepki

Antalya’da birçok seçimi başarıyla atlatan kadroların bu söylenti ve dedikodularla yıpratılmaya çalışıldığını belirten Sümer Antalya’da yaşanan istikrar ve hizmet yağmurunun önünü kesmek isteyen bir takım odakların ne yazık ki aslı astarı olmayan söylentileri üretmeye ve konuşmaya devam ettiğini hatırlattı. Bu söylentilere kulak tıkamayarak itibar eden her kim olursa olsun Antalya'ya ihanet içerisinde olacağını kaydeden Sümer " Partimizin başında Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan varken böylesine haddini aşan iddiaları kimsenin konuşmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz. AK Partimiz milletimiz tarafından iskeleti oluşturan ayakları yere basan bir partidir. Bu nedenle partimiz boş lakırdı yapan kişilerin söylentileriyle hareket etmemiştir etmeyecektir. Menderes Türel başkanımızla ilgili her hangi bir istifa söz konusu değildir. İstifası isteneceği yönünde ulusal ve yerel basında çıkan haberler asılsız bir dedikodudan ibarettir. Menderes Türel Başkanımız teşkilatın her kademesinde görev alan Genel Başkan yardımcılığı yapmış bir isim olarak bugün Antalyamıza en iyi şekilde hizmet sunmaktadır. Büyükşehir yasası ile ilgili düzenlemeler için Ankara’ya çağrılan başkanımız bu alanda da ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam etmektedir. Başkanımızla ilgili bu türlü söylentileri üretenleri ve bu dedikodularla pirim verenleri AK Parti Antalya İl Başkanı olarak kınıyor, her kim bu türlü söylentilerle haddini aşarsa teşkilat olarak karşısında duracağımızı belirtiyorum” dedi.