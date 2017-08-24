AK Parti İl Başkanı Temurci: 'Hukuk itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor'

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe soruşturması" kapsamında aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 6 general ve 17 subayın bulunduğu, 9'u firari 15'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşındaki binada görülen duruşmayı izlemek için mahkeme salonuna geldi. Duruşma salonları önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra kameraların karşısına geçen Başkan Temurci burada davalarla ilgili basın açıklaması yaptı. Millet olarak çok farklı duygular içinde davaları takip ettiklerini belirten Selim Temurci milletin gönlünde davaların sonucunun bilindiğini de söyledi.

“Davalar bitene kadar burada olacağız”

Başkan Temurci görülen davalara içeriden ve dışarıdan müdahale edildiğini söyledi. Davaların itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Temurci konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bizim burada oluş gayemiz şudur; hukuku itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Bu FETÖ darbe girişimini adeta 'olmadı' diye millete anlatmaya çalışanlar var. İçeride ve dışarıda bu oyunun içinde olanlar var. Diyoruz ki eğer bu darbe millete karşı yapılmışsa işte millet burada. Millet burada olmaya devam edecek. Bu davaların gerçek sahibi milletin kendisidir. Hep birlikte bu davalar neticelenene kadar İstanbullu kardeşlerimizle burada olacağız.”

“Milletin destanı çalınmaya çalışılıyor”

FETÖ sanıklarının darbeyi inkar etmeye devam ettiklerini açıklayan Temurci, tüm vatandaşları duruşmaları izlemek için Silivri’de bulunan Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşındaki duruşma salonlarına çağırdı. Algı yönetimine karşı birlik olunması gerektiğini belirten Temurci, “Şimdi içeri girip İstanbul’da FETÖ ile ilgili ana davayı izleyeceğiz. Kanalizasyon çukurlarında ele geçirdiğimiz FETÖ alçakları bile ‘biz bu işi yapmadık, bundan haberimiz yok, ne için mahkemedeyiz’ sorusunu soruyor. Büyük bir algı yönetimi ile karşı karşıya olduğumuzu bilelim. Aslında tarih yazan bir milletin, destan yazan bir milletin destanı elinden çalınmaya çalışılıyor. Onun için ben bütün İstanbulluyu, 15 Temmuz’u iliklerine kadar yaşamış olan herkesi bu davaları takibe çağırıyorum. Bu dava herhangi bir siyasi görüşün, herhangi bir partinin davası değil. Bu dava milletin kurtuluş mücadelesinde kan döken şehitlerin ve gazilerimize olan borcun davasıdır” şeklinde konuştu.

Serdal Altıntepe