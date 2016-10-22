AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen sektör buluşmasında tekstil sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. İl Ekonomi İşleri Başkanı Şevki Şar’ın sunum ve konuşmasıyla başlayan toplantıya, İl Yerel Yönetimler Başkanı Ahmet Cin, sektörde faaliyet gösteren iş adamları ve yöneticiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Hidiv Kasrı’ndaki buluşmada sektör temsilcilerini dinleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yaklaşık 21 aydır AK Parti İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığını hatırlatarak başladığı konuşmasında, “Sahaya indiğimizde, insanlarla sohbet ettiğimizde hep şunu gördük. İdeolojik siyaset bu ülkede sadece kamplaşmalara ve bizi birbirimizden ayırmaya neden oluyor. Her ne olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım ideolojik siyasetten hizmetkar siyasete ve siyaset yapanlar olarak insanlarımızın sorunlarını, siyasetin en üst noktalarına taşıyarak daha müreffeh bir ülke ortaya çıkmasında katkımız olması için çalışmalıyız” dedi.

“Sorunları ve çözüm önerilerini birlikte tartışacağız”

“Bu toplantılarda sizleri dinlemek istiyoruz” diyen Temurci, “Biz bu toplantılarda siyasete sokağı ne kadar taşıyabilirsek, siyaset kurumu olarak da odalarımızın yaptığı çalışmaları, sektörlerin sıkıntılarını, dertlerini hatta çözüm önerilerini hep birlikte tartışıp, siyasi alanda iktidar partisinin temsilcileri olarak İstanbul’da bunu takip etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet dileyerek konuşmasını sürdüren Temurci, ”İstanbul’da 98 şehidimiz, Türkiye’de 241 şehidimiz var. Ben bir siyasi partinin sadece bir il başkanı olarak değil, o gün İstanbul’da 35 teşkilat mensubunu da toprağa vermiş bir il başkanıyım. Dolayısıyla sorumluluklarımız da düşündüklerimizden çok daha fazla. Siyasetçinin sorumlulukları var bu ülkede. 15 Temmuz’a kadar da vardı. 15 Temmuz sonrasında siyasetçinin de, iş dünyasının da bu ülkede yaşayan, vatan, millet, bayrakla problemi olmayan herkesin bu ülkeye ve bu millete çok daha fazla borçlu olduğunu düşünüyorum” dedi.

“Milletimiz neler yapabileceğini gösterdi”

Demokrasi ve özgürlüklerin, herkesin üzerinde mutabık olması gereken en önemli güç ve değerli olduğunu belirten Temurci şöyle devam etti:

“Siyasi görüşü ne olursa olsun insan hak ve hürriyetlerinin, milletin kararının iktidar olmuş olduğu ve demokrasinin her zaman önde olduğu bir ülkenin neler yapabileceğini biz 15 Temmuz’da gördük. Dünyaya baktığımızda özellikle demokrasi ve özgürlüğün olduğu ülkelerde, müteşebbis hürriyetin olduğu ülkelerde birçok şeyin çok daha farklı geliştiğini düşünüyorum.”

“Üniversite iş dünyası işbirliği çok önemli”

Sektörün sorunları ile ilgili olarak da konuşan Temurci, “Tekstil sektörünün en önemli meseleleri arasında marka olamamak, moda üretememek öne çıkıyor. Belki en büyük markamız demokrasimiz. Demokrasinin ve özgürlüğün olmadığı bir ülkede hür teşebbüs olmayacaktır. Tekstilin sorunları aslında ekonominin sorunlarıdır. Tekstili ekonominin farklı sektörlerinden bağımsız düşünemeyiz. 2023 hedefi olan ve 10 büyük ekonomi arasında girmeyi hedefleyen bir ülkede, eğer bugün tekstil sektörünün stratejileri konuşulmadan 2023 ekonomik vizyonunu konuşacaksak çok eksik iş yapmış oluruz. Özellikle bu işin stratejisinin belirlenmesi konusunda sivil topluma çok önemli görevler düşüyor. Öte yandan üniversite iş dünyası işbirliğini diğer sektörlerimizde olduğu gibi tekstilde de kurabilmiş değiliz. Bunu da en kısa zamanda hayata geçirmeye çalışmalıyız” diye konuştu.

Dr. Temurci sözlerini, “Huzurlu bir ülkenin vatandaşı olarak yaşamak ve böyle bir ülkeyi çocuklarımıza bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, kavgadan uzak olabilmek için, daha mutlu bir Türkiye için mücadele etmeliyiz. Türkiye’nin normalleşmesi için de daha fazla ekonomi, daha fazla istihdam, daha fazla yatırım yapmalı ve daha fazla sektörlerimizin sorunlarını dinlememiz gerekir diyorum” diyerek tamamladı.