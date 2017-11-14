AK Parti il yönetimi toplandı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti il yönetim kurulu toplantısına katıldı. Çalışmaların ve projelerin konuşulduğu toplantıda il yönetiminin çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, Bursa’nın geleceği için hep birlikte çalışarak, önemli işlere imza atacaklarına olan inancını dile getirdi. Başkan Aktaş, Bursa’nın ve Türkiye’nin AK Parti hükümetleri ile insan odaklı hizmet anlayışı ile tanışıp, vizyonunu genişlettiğini belirtti. Konuşmasında Bursa’ya hizmet veren herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, “Göreve gelişimizin ilk gününden bu yana gece gündüz demeden çalışıyor, ‘Daha fazla ne yapabiliriz, bu şehre nasıl daha iyi hizmet edebiliriz?’ sorularının yanıtlarını arıyoruz. İnşallah halkımızla birlikte halkımız için çalışarak, Bursa’mızı örnek bir şehir haline getireceğiz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ise, Bursa’nın Türkiye ve partileri açısından önemine vurgu yaptı. Başkan Salman, Bursa halkının AK Parti’nin kuruluşundan bu yana partilerine ve icraatlarına olan güvenini her seçimde sandıklarda defalarca gösterdiğini belirterek, “Bu güvenden güç alarak hep beraber güzel hizmetlere imza atacağımıza olan inancım tamdır. Bunun için de çeşitli vesilelerle her kesimden halkımız ve bu güzel şehrin dinamikleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunuyor, talep ve sorunları dinliyoruz. Bu istişarelerimizden çıkardığımız sonuçlar, halkımızın görüş ve talepleri bu yolda en önemli rehberimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.



